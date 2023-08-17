Yılın en pahalı uçak bileti belli oldu: Rakamlar dudak uçuklattı

İŞTE EN PAHALI BİLETLER

İstatistiklere göre 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul - Şanghay uçuşu oldu. Gidiş - dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul - Mexico City seferinde satıldı. İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL’ye İzmir – Diyarbakır, en pahalı gidiş - dönüş uçak bileti İstanbul - Antalya rotasında 9 bin 241 TL’ye alıcı buldu.