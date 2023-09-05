Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu: Hangi model kaç adet sattı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet oldu. 2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adete ulaştı.