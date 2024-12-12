Yılın 365 Günü Hasat Ediliyor: Tarlada 8, Pazarda 60 Lira! ‘Ekilmedik Arazi Bulamıyoruz’
Türkiye’nin havuç ihtiyacının yüzde 40’ının karşılandığı Ankara Beypazarı’nda havuç hasadı devam ediyor. Havucun tarlada kilosunun 8 lira, pazarda 45-60 lira arasında değiştiğini belirten çiftçi Ali Osman Bozkaya, “Ekilmedik arazi bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı başladı. Yüzlerce işçinin yaptığı havuç üretimi tüm yıl boyunca sürüyor. Ancak üreticiler, artan maliyetler nedeniyle kazançlarının azaldığından şikayetçi.
YILIN 365 GÜNÜ HASAT SÜRÜYOR
50 bin nüfuslu ilçede halkın yüzde 30’u geçimini tarımdan sağlıyor. Havuç üretimiyle ünlü Beypazarı’nda, rakım farkına göre hasat zamanları değişiklik gösteriyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerinde temizlenip, sınıflandırılarak soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Beypazarı havucu, işleme sürecinin ardından yılın 12 ayı sofralara ulaştırılıyor.
“ESKİDEN AZ EKERDİK, DAHA ÇOK KAZANIRDIK”
Beypazarı’nda 40 yıldır çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, maliyetlerin artması ve su kaynaklarının azalması nedeniyle üreticilerin zorlandığını ifade etti. Bozkaya, “Bu işi 1984'ten buyana yapıyorum. O zamanlar az yapıyorduk ama şimdi çoğalttık. Şimdi zorlanıyoruz, su azaldı. İmkanlar zorlaşıyor. Önce az ekiyorduk para kazanıyorduk. Şimdi çok ekiyoruz para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız şeyin masrafları ağır. Şu durumda para etmiyor. Böyle giderse zarar. Para kazanamayız” dedi.
TARLA VE PAZAR ARASINDA UÇURUM VAR
Havucun maliyetinin asgari 25 lira olduğunu belirten Bozkaya, “Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok” ifadelerini kullandı.
EKİLMEDİK TARLA KALMADI, SU SORUNU ARTIYOR
Bozkaya, Beypazarı’nda hemen her tarlanın havuçla ekildiğini ancak su sorununun giderek büyüdüğünü söyledi. “Ekilmedik toprağı ekmekle önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi” diyen Bozkaya, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.