Yılın 365 Günü Hasat Ediliyor: Tarlada 8, Pazarda 60 Lira! ‘Ekilmedik Arazi Bulamıyoruz’

TARLA VE PAZAR ARASINDA UÇURUM VAR

Havucun maliyetinin asgari 25 lira olduğunu belirten Bozkaya, “Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok” ifadelerini kullandı.

EKİLMEDİK TARLA KALMADI, SU SORUNU ARTIYOR

Bozkaya, Beypazarı’nda hemen her tarlanın havuçla ekildiğini ancak su sorununun giderek büyüdüğünü söyledi. “Ekilmedik toprağı ekmekle önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi” diyen Bozkaya, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.