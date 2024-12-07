Yılın 365 Günü Hasat Ediliyor: Sabah Ezanıyla Birlikte Toplanıp, Kilosu 60 Liradan Satılıyor

HAVUÇLAR 3'E AYRILIYOR

Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.