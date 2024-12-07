Yılın 365 Günü Hasat Ediliyor: Sabah Ezanıyla Birlikte Toplanıp, Kilosu 60 Liradan Satılıyor
Yılın 365 günü işçiler tarafından tarladan günün ilk ışıklarıyla birlikte toplanıyor. Ardından iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayırıp soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.
Kaynak: İHA
Ankara Beypazarı'nda en çok rağbet gören kışlık havucun hasadı yüzlerce işçinin tarlaya inmesiyle başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor.
HAVUÇLAR 3'E AYRILIYOR
Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.
Türkiye'nin havuç merkezi olarak bilinen 365 gün havuç üretilen Beypazarı'nda üretimin zorlukları ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar gün yüzüne çıktı. 40 yılı aşkın süredir havuç üretimi yapan Ali Osman Bozkaya, yaptığı açıklamalarla sektördeki sorunlara dikkat çekti.
Bozkaya, havuç fiyatlarının tarlada düşük, pazarda ise çok yüksek olması nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu belirtti. "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" diyen Bozkaya, üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti.
"BÖYLE GİDERSE ZARAR EDERİZ"
Bozkaya, sulama sıkıntılarının da üretimi zorlaştırdığını ifade etti. "Sularımız buralarda baya bir azaldı. Şu durumda para etmiyor. Böyle giderse zarar eder, para kazanamayız" şeklinde konuşan Bozkaya, su kaynaklarının azalmasının üretim maliyetlerini artırdığını söyledi.
Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekipman maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Bozkaya, "Önce az ekiyorduk para kazanıyorduk. Şimdi çok ekiyoruz para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız şeyin masrafları ağır" dedi.
Beypazarı'nda neredeyse her yerin havuç ekimine ayrıldığını söyleyen Bozkaya, "Ekilmedik toprağı ekmek de önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi" ifadelerini kullanarak bölgede tarım arazilerinin azaldığına dikkat çekti.