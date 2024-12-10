Yılın 12 Ayı Hasat Yapılıyor! Bir Kez Eken Paraya Para Demiyor

YIL BOYUNCA HASAT VE ÜRETİM SÜRECİ

Hasat edilen havuçlar, önce yıkama tesislerine gönderiliyor. Burada geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan ürünler, ardından yıkama makinelerinden geçirilerek paketleme aşamasına ulaşıyor. Bu süreçte havuçlar, iri, kıtır ve kırık olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor ve kullanım amaçlarına göre farklı kasalara yerleştiriliyor.

Üreticiler, hasat ettikleri havuçları talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu süreç sayesinde Beypazarı havuçları, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaşıyor.