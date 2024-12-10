Yılın 12 Ayı Hasat Yapılıyor! Bir Kez Eken Paraya Para Demiyor
Türkiye’nin havuç üretiminde önemli bir merkez olan Ankara’nın Beypazarı ilçesi, ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. İlçede yıl boyunca havuç başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler üretiliyor. Nüfusu 50 bin civarında olan Beypazarı’nda halkın yüzde 30’u tarımla geçimini sağlıyor.
Kaynak: İHA
Rakımı yüksek bölgeleriyle dikkat çeken ilçede, yükseklik farklarına göre hasat zamanları değişiklik gösteriyor. Beypazarı'nda en çok rağbet gören kışlık havuçların hasadı ise yüzlerce işçinin katılımıyla başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlalarda çalışmaya başlayan işçiler, havuçları topraktan sökerek torbalara dolduruyor.
YIL BOYUNCA HASAT VE ÜRETİM SÜRECİ
Hasat edilen havuçlar, önce yıkama tesislerine gönderiliyor. Burada geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan ürünler, ardından yıkama makinelerinden geçirilerek paketleme aşamasına ulaşıyor. Bu süreçte havuçlar, iri, kıtır ve kırık olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor ve kullanım amaçlarına göre farklı kasalara yerleştiriliyor.
Üreticiler, hasat ettikleri havuçları talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu süreç sayesinde Beypazarı havuçları, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaşıyor.
"EKİLMEDİK TARLA KALMADI"
Beypazarı’nda 40 yıldır çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, bölgede neredeyse ekilmedik tarla kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ekilmemiş toprağı değerlendirmek önemli. Ancak su temininde zorluk yaşıyoruz. Tarlaların tamamı havuçla dolu. Bölgemizin verimli topraklarında üretim hız kesmeden devam ediyor."