Yılda 7 Kez Hasat Ediliyor: Bir Kere Eken Bütün Yıl Kazanıyor! Türkiye'nin Dört Bir Yanına Sipariş Yağıyor

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ YAĞIYOR

Yediveren inciri, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar ve Rusya gibi ülkelere de ihraç edilen ürün, ihracatçıların da gözdesi haline geldi.

İncir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Dalbahçe, Avşar, Osmancık, Yayla ve Kurudere mahalleleri, bu özel ürünün merkezi konumunda.