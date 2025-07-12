Yılda 7 Kez Hasat Ediliyor: Bir Kere Eken Bütün Yıl Kazanıyor! Türkiye'nin Dört Bir Yanına Sipariş Yağıyor
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yılda 7 kez meyve veren yediveren inciri, hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurtdışına gönderiliyor. Hasadı başlayan incire yoğun talep var.
Kaynak: AA
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde “yediveren” olarak bilinen özel incir türünün hasadı başladı. Yıl içerisinde aynı ağaçtan 7 kez ürün alınabilmesiyle dikkat çeken bu incir çeşidi, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.
SABAH ERKEN SAATLERDE TOPLANIYOR
Turgutlu'da üreticiler gün doğumuyla birlikte bahçelere giderek incir hasadına başlıyor. Özellikle sabah serinliğinde yapılan toplama işlemi, saat 09.00’a kadar sürüyor. Dalından özenle koparılan meyveler kasalara yerleştirilip, mahallelerde kurulan alım merkezlerinde tüccarlara teslim ediliyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ YAĞIYOR
Yediveren inciri, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar ve Rusya gibi ülkelere de ihraç edilen ürün, ihracatçıların da gözdesi haline geldi.
İncir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Dalbahçe, Avşar, Osmancık, Yayla ve Kurudere mahalleleri, bu özel ürünün merkezi konumunda.
“HERKES İNCİR YETİŞTİRİYOR”
Dalbahçe Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Kahrıman, mahallenin neredeyse tamamının incir üretimiyle uğraştığını söyledi. Kahrıman, “İncirlerimiz büyük şehirlerdeki manav ve pazarlarda satılıyor. İhracata giden meyveler ise tam olgunlaşmadan toplanıyor ki nakliye sırasında bozulmasın” dedi.
REKOLTE ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da bu yıl incir üretiminin verimli geçtiğini belirterek, “Hem kalite hem de miktar açısından üreticimiz oldukça memnun. Yediveren inciri, çiftçimize düzenli gelir sağlayan kıymetli bir ürün” ifadelerini kullandı.