Yılbaşının Sembolü Kokinanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

KOKİNA NEDİR? KOKİNA NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Kokina çiçeği, kırmızı ve yeşil tonlarıyla yılbaşı dekorasyonunda en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra, şans ve bereket getirdiği inancı da kokinaya olan ilgiyi artırıyor. Bu yıl artan maliyetler ve yüksek talep, kokina fiyatlarını yukarı çekmiş durumda.

Yılbaşının sembolü kokina, fiyatındaki artışa rağmen bu yıl da evleri süslemeye devam ediyor. Şans ve bereket dileğiyle hazırlanan bu özel çiçekler, yılbaşının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.