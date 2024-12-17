Yılbaşının Sembolü Kokinanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Yılbaşının vazgeçilmez sembollerinden biri olan kokina çiçeği, tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Kokinanın bu yıl fiyatında büyük artış yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel olarak yılbaşında bereket ve şans getirdiğine inanılan kokina, bu yıl 300 TL’ye varan fiyatlarla satılıyor.
Çiçekçiler, yılbaşı hazırlıklarını tamamlayarak satışa başladıklarını ve kokina satışlarının yılbaşına yaklaştıkça arttığını söylüyor. Çiçekçi esnafların fazla dikenli olduğu için eldivenle hazırladıkları kokinalar, bu yıl çok rağbet görüyor.
FİYATI UÇUŞA GEÇTİ
Siparişlere yetişmeye çalışan esnaflar, yılbaşına bir hafta kala, siparişlerin daha da arttığını ifade ediyor. Geçen yıl 125 ila 150 lira aralığında satılan kokina fiyatlarının arttığını belirten esnaflar, kokina demetinin bu yıl 250 ila 300 lira aralığında satışa sunulduğunu belirtti.
KOKİNA NEDİR? KOKİNA NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Kokina çiçeği, kırmızı ve yeşil tonlarıyla yılbaşı dekorasyonunda en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra, şans ve bereket getirdiği inancı da kokinaya olan ilgiyi artırıyor. Bu yıl artan maliyetler ve yüksek talep, kokina fiyatlarını yukarı çekmiş durumda.
Yılbaşının sembolü kokina, fiyatındaki artışa rağmen bu yıl da evleri süslemeye devam ediyor. Şans ve bereket dileğiyle hazırlanan bu özel çiçekler, yılbaşının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.
2 FARKLI ÇİÇEK BİR ARAYA GETİREREK YAPILIYOR
Yılbaşı döneminin simgesi haline gelen kokina çiçeği, halk arasında "silcan" olarak da bilinir. Meyveleri ise "tavşanmemesi" adıyla anılır. Kokina, iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel bir çiçektir. Ancak bu iki bitkiyi toplamak ve birbirine özenle bağlamak zahmetli olduğu için oldukça değerli kabul edilir.
KOKİNA ÇİÇEĞİNİN ANLAMI NEDİR?
Kokina, adını Yunanca kökenli "kırmızı" kelimesinden alır. Yılbaşı çiçeği olarak tercih edilmesinin nedeni, kırmızı meyvelerinin bolluk, bereket, şans ve mutluluk getirdiğine inanılmasıdır. Bir inanışa göre kokina çiçeği bir yıl boyunca çürümez, yaprak dökmez ya da solmazsa sahibinin yılı bereketli geçer. Bu nedenle yılbaşı süslemelerinde ve hediyelerinde en çok tercih edilen çiçeklerden biridir.
KOKİNA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Aralık ayında çiçek açan kokina, ardından kırmızı meyveler verir. Ancak bu meyveler zehirli olabileceği için kesinlikle tüketilmemelidir. Kokina, doğal yaşam alanı dışında da uygun bakım ve iklim koşulları sağlandığında bahçelerde ve ev ortamlarında yetiştirilebilir. Kokina çiçeği, Ruscus aculeatus ve Smilax excelsa adlı iki bitkinin birleşiminden elde edilir.
KOKİNA ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?
Kokina, aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda yaşamaz. Oda sıcaklığında tutulması, sağlıklı büyümesi için idealdir. Kokina bakımı için şu adımlara dikkat edilmelidir:
Sulama: Kokina, fazla suyu sevmez. Haftada 1-2 kez sulamak yeterlidir. Aksi takdirde çiçek çürüyebilir veya solabilir.
Güneş Işığı: Kokina çiçeği, şubat ayına kadar doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Daha serin ve gölge ortamlarda daha sağlıklı büyür.
Besin Takviyesi: Sağlıklı bir gelişim için organik gübre veya vitamin destekleri kullanılabilir.