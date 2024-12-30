Yılbaşında Tekeller Kaça Kadar Açık? 31 Aralık'ta Alkol Satışı Yasak Mı?

TEKELLER KAÇA KADAR ALKOL SATIYOR?

Türkiye’de alkol satışı, yasal mevzuat kapsamında belirli saatlerle sınırlandırılmış durumda. Buna göre, 22.00 ile sabah 06.00 arasında perakende alkol satışı yapılması yasak. Yılbaşı gecesi için özel bir düzenleme bulunmadığından, bu kural 31 Aralık’ta da geçerli olacak. Alkol almak isteyenlerin ihtiyaçlarını saat 22.00’den önce karşılaması gerekiyor.

ALKOL SATIŞINDA SAAT KISITLAMASI

Perakende alkol satışına getirilen saat kısıtlaması yalnızca tekel bayilerini kapsıyor. Restoran, bar ve eğlence mekanlarında alkol tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu nedenle, yılbaşı akşamını dışarıda kutlamayı tercih edenler, alkol tüketimi konusunda serbest olacak.