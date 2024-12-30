Yılbaşında Tekeller Kaça Kadar Açık? 31 Aralık'ta Alkol Satışı Yasak Mı?
Yılbaşı gecesi yaklaşırken "31 Aralık’ta alkol satışı yasak mı?" ve "Yılbaşında tekeller kaça kadar açık?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, 31 Aralık tekeller saat kaçta kapanıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı kutlamaları yaklaşırken, alkol almak isteyenler tekel bayilerinin çalışma saatlerini merak etmeye başladı. "31 Aralık’ta alkol satışı yasak mı?" ve "Yılbaşında tekeller kaça kadar açık?" soruları, yılbaşı alışverişi planlayanların sıkça araştırdığı konular arasında yer aldı.
31 ARALIK'TA TEKELLER KAÇA KADAR AÇIK?
Alkol almak isteyenler yılbaşında tekeller kaça kadar açık sorusunu şimdiden araştırmaya başladı. Bu sorunun yanıtı, yılbaşı gecesi alışveriş yapacaklar için büyük önem taşıyor çünkü alkol satış saatlerine dair belirli kurallar bulunuyor. İşte detaylar…
31 Aralık’ta tekel bayilerinin açık olup olmayacağı, işletme sahiplerinin kararına bağlı. Ancak Türkiye’de yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre, perakende alkol satışı saat 22.00 itibarıyla sona eriyor. Bu saatten sonra bayiler açık olsa dahi alkol satışı yapılamıyor.
TEKELLER KAÇA KADAR ALKOL SATIYOR?
Türkiye’de alkol satışı, yasal mevzuat kapsamında belirli saatlerle sınırlandırılmış durumda. Buna göre, 22.00 ile sabah 06.00 arasında perakende alkol satışı yapılması yasak. Yılbaşı gecesi için özel bir düzenleme bulunmadığından, bu kural 31 Aralık’ta da geçerli olacak. Alkol almak isteyenlerin ihtiyaçlarını saat 22.00’den önce karşılaması gerekiyor.
ALKOL SATIŞINDA SAAT KISITLAMASI
Perakende alkol satışına getirilen saat kısıtlaması yalnızca tekel bayilerini kapsıyor. Restoran, bar ve eğlence mekanlarında alkol tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu nedenle, yılbaşı akşamını dışarıda kutlamayı tercih edenler, alkol tüketimi konusunda serbest olacak.
KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI
Saat 22.00’den sonra alkol satışı yapan işletmeler yasal yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu nedenle işletme sahiplerinin belirlenen kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Yılbaşı gecesi alkol almak isteyenlerin, alkol ihtiyaçlarını saat 22.00’den önce tamamlamaları gerekiyor.