Yılbaşında Asgari Ücret Zammını Bekleyenleri Yıkacak Haber

Yıl sonu enflasyon verilerine bağlı olarak, memur ve memur emeklileri için 2025 yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 6.6 ile yüzde 12 arasında olması bekleniyor. İşçi emeklileri için ise zam oranının yüzde 10.6 ile yüzde 16.2 arasında olacağı öngörülüyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması üzerine, ekonomi yönetiminin 2025 yılında planladığı zam oranının yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olacağı belirtiliyor.

2025 yılında enflasyonun yüzde 14 seviyesine düşürülmesi hedefi doğrultusunda, asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi durumunda, 1 Ocak 2025'te asgari ücretin 19 bin 552 TL’de kalacağı öngörüldü. Zam oranının refah payı eklenerek yüzde 20’ye çıkarılması halinde asgari ücretin 20 bin 402 TL, zam oranının yüzde 25’e yükseltilmesi durumunda ise asgari ücretin 21 bin 252 TL olacağı tahmin ediliyor.