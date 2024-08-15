Yılbaşında Asgari Ücret Zammını Bekleyenleri Yıkacak Haber
Asgari ücrete yapılacak olası ek zam, ve tespit komisyonunun erken toplanıp toplanmayacağı konusu merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte 15 Ağustos tarihi itibarıyla merak edilen detaylar...
Yasal düzenlemeye göre asgari ücretin değişiklik gösterebilmesi için en geç iki yılda bir tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Ancak, hükümet ve işçi temsilcilerinin kararıyla bu komisyon erken toplanabilir ve ek zam kararı alabilir.
Geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete ara zam yapılmıştı ve son zammın ardından geçen 8 ay içinde bu yıl da benzer bir ek zamın olup olmayacağı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılmaması, gözleri yılbaşına çevirmişti. Ancak, yılbaşında yapılacak zam oranının beklentilerin altında kalacağı iddia ediliyor. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen hükümetin, asgari ücrete sınırlı bir artış yapması öngörülüyor.
AKP hükümetinin enflasyonu hızla düşürme amacı doğrultusunda, 2025 yılbaşında asgari ücrete sınırlı bir zam yapılacağına dair iddialar ortaya çıktı. Seçim döneminde asgari ücret, memur ve emekliler için yapılan yüzde 50'ye varan zamların ardından, 2025 yılı başında daha düşük oranlarda zam yapılacağı beklentisi, tedirginlik yarattı.
Yıl sonu enflasyon verilerine bağlı olarak, memur ve memur emeklileri için 2025 yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 6.6 ile yüzde 12 arasında olması bekleniyor. İşçi emeklileri için ise zam oranının yüzde 10.6 ile yüzde 16.2 arasında olacağı öngörülüyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması üzerine, ekonomi yönetiminin 2025 yılında planladığı zam oranının yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olacağı belirtiliyor.
2025 yılında enflasyonun yüzde 14 seviyesine düşürülmesi hedefi doğrultusunda, asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi durumunda, 1 Ocak 2025'te asgari ücretin 19 bin 552 TL’de kalacağı öngörüldü. Zam oranının refah payı eklenerek yüzde 20’ye çıkarılması halinde asgari ücretin 20 bin 402 TL, zam oranının yüzde 25’e yükseltilmesi durumunda ise asgari ücretin 21 bin 252 TL olacağı tahmin ediliyor.