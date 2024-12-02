Yılbaşı Sepetlerine Yüzde 100 Zam! Bu Yıl Evde Kutlamak Bile 'Lüks'

Markette fiyatlar geçen yıla göre ikiye katlanırken, yılbaşı sepetlerinde de durum değişmedi. Geçen sene 595 liraya satılan 35 adet üründen oluşan “butik sepet” bu sene yüzde 100 zamla 1195 liradan satılmaya başladı. Yılbaşını evinde geçirmeyi planlayan vatandaşın bu tercihi dahi "lüks" haline geldi.

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Yılbaşı Sepetlerine Yüzde 100 Zam! Bu Yıl Evde Kutlamak Bile 'Lüks'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinin aksine gerçek enflasyondaki fahiş artış, market fiyatlarında kendisini gösteriyor. Yeni yıla az bir zaman kala, yılbaşı sepetlerindeki fiyat artışı da dikkat çekti. 35 adet ürün içeren “butik sepet”in geçen yıl 595 liraya satılırken, bu sene yüzde 100 artışla 1195 liradan satıldığı fark edildi.

Yılbaşı Sepetlerine Yüzde 100 Zam! Bu Yıl Evde Kutlamak Bile 'Lüks' - Resim : 1

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre; "butik sepete" göre içeriği üç parça daha fazla olan “premium sepet”ler ise 1395 liradan alınabiliyor. Cips, kuruyemiş, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu sepetlerin içerisinde alkollü içecek yerine kahve, meyve suyu, kola ve enerji içecekleri bulunuyor.

Yılbaşı Sepetlerine Yüzde 100 Zam! Bu Yıl Evde Kutlamak Bile 'Lüks' - Resim : 2
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz

'TÜİK BAŞKA SÖYLEDİ MERKEZ BANKASI BAŞKA'

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sepetler için "TÜİK’e göre yüzde 60 civarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na göre ise yüzde 44 civarından sonlanacağı ilan edilen 2024 yılı enflasyonu, özellikle gıda ve benzeri ürünlerde yüzde yüz civarında olduğu ortaya çıktı" yorumunda bulundu.

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Kaynak: Cumhuriyet

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