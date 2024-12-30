Yılbaşı Öncesinde 700 Lira Birden Zam Geldi: Hepsi Tezgahta Kaldı
Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı sofralarında ilk akla gelen hindilerin fiyatı 700 lira birden arttı. Geçen yıl bin 800 liradan başlayan fiyatlar bu yıl 2 bin 200 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.
Kaynak: DHA
İstanbul’da yılbaşına sayılı günler kala sofraların geleneksel lezzeti hindiler satışa sunuldu. Ancak bu yıl hindi satışlarının düşük olması dikkat çekti. Küçükçekmece’de 35 yıldır hindi satışı yapan Mehmet Yalçın, önceki yıllara göre talebin azaldığını belirtti. Yalçın, "Geçen yıl bin tane sattık, bu yıl 300 tane getirdik ama 100 tanesi elimizde kaldı" dedi.
YILBAŞI ÖNCESİ 700 LİRA ZAM GELDİ
Hindilerin ağırlığının 5 ile 8 kilogram arasında değiştiğini söyleyen Yalçın, "Hindilerimiz İpsala’dan geliyor. Bunlar doğal ortamda yetişiyor, lezzetiyle fark yaratıyor ama yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Dişi hindiler 5 kilogram, erkekler ise 8-9 kilogram civarında geliyor" ifadelerini kullandı.
Yalçın, fiyatların geçtiğimiz yıla göre arttığını belirterek, "Geçen yıl bin 800 liradan başlayan fiyatlar bu yıl 2 bin 200 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ancak insanlar zor durumda, bu fiyatlarla satış yapmak kolay değil" diye konuştu.
"KİMSEDE PARA YOK, İNSANLAR YILBAŞI KUTLAMIYOR"
Hindi satıcısı Zeynel Abidin Kaçan da satışların azlığından yakındı. Geçen yıl 4 bin hindi getirdiğini belirten Kaçan, bu yıl sadece 400 hindi getirdiğini ifade etti. Kaçan, "Kimsede para yok, insanlar yılbaşı kutlamıyor. Fiyatlar yüksek, bunun sebebi yem maliyetlerinin artması. Bu yıl hindilerin fiyatı 2 bin 300 ile 2 bin 600 lira arasında değişiyor ama talep çok düşük" dedi.
SADECE SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
Bakırköy’de kasaplık yapan Kamil Özer ise hindi satışlarının sipariş üzerine yapıldığını belirtti. Özer, "Eskiden yılbaşına yakın hindiler tezgahlarda bolca bulunurdu. Şimdi ise sadece sipariş üzerine çalışıyoruz. İnsanlar bütçelerine uygun olarak genelde hindi butu tercih ediyor. Tüm hindi almak isteyen çok az" ifadelerini kullandı.
Artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yıl hindilere talebin düştüğü görülüyor. Satıcılar, yılbaşına kadar ellerindeki ürünleri tüketmeye çalışırken, alıcılar da daha ekonomik alternatiflere yöneldi.