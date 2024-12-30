Yılbaşı Öncesinde 700 Lira Birden Zam Geldi: Hepsi Tezgahta Kaldı

YILBAŞI ÖNCESİ 700 LİRA ZAM GELDİ

Hindilerin ağırlığının 5 ile 8 kilogram arasında değiştiğini söyleyen Yalçın, "Hindilerimiz İpsala’dan geliyor. Bunlar doğal ortamda yetişiyor, lezzetiyle fark yaratıyor ama yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Dişi hindiler 5 kilogram, erkekler ise 8-9 kilogram civarında geliyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, fiyatların geçtiğimiz yıla göre arttığını belirterek, "Geçen yıl bin 800 liradan başlayan fiyatlar bu yıl 2 bin 200 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ancak insanlar zor durumda, bu fiyatlarla satış yapmak kolay değil" diye konuştu.