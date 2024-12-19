Yılbaşı Hindileri Tezgahlarda Yerini Aldı! Hindi Fiyatları Belli Odu

Yılbaşına sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden hindi, satışa sunuldu. Hindi etinin kilosu, piyasada 500 TL ile 2500 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı.

Kaynak: AA

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Yılbaşı Hindileri Tezgahlarda Yerini Aldı! Hindi Fiyatları Belli Odu - Resim: 1

Üreticiler artan maliyetlerin fiyatları etkilediğini belirtirken, tüketiciler ise yüksek fiyatlardan şikayetçi. Bu durum, Kandıra hindisinin yılbaşı sofralarında beklenen ilgiyi görüp görmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Türkiye genelinde 80 çiftlikte, toplam 190 bin metrekare kapalı alanda hindi üretimi yapan Pınar Et, yılbaşına özel olarak 500 ton hindi eti hazırladı. Şirket, yıl sonuna kadar üretim miktarını 52 bin tona çıkararak yüzde 16,7’lik bir artış hedefliyor. Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, bu hindilerin İyi Tarım Uygulamaları ile belgelenmiş çiftliklerde, yemden kesime kadar yüzde 100 izlenebilirlik sağlayarak üretildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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