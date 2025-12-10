Yılbaşı Gelmeden Zam Geldi: Etiketler Uçtu Fiyatlar İki Katına Fırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan iklim olumsuzlukları kuruyemiş rekoltesini ciddi şekilde vurdu. Özellikle kayısı üretim merkezlerinde don olaylarının etkisiyle ürün arzı azalınca, fiyatlar da hızla yukarı yönlü hareket etti.

GÜN KURUSU KAYISI EN ÇOK ZAM GÖREN ÜRÜN

Malatya’daki üreticiler bu yıl rekoltenin yüzde 10 civarında kaldığını belirtiyor. Esnaf, geçen yıl 900 liraya satılan gün kurusu kayısının bugün 1.800 liraya kadar çıktığını ifade ediyor. Böylece bir yılda fiyat tam ikiye katlanmış durumda.

ANTEP FISTIĞI DA SİİRT FISTIĞI DA YÜKSELDİ

Gün kurusunu pahalılıkta Antep fıstığı takip ediyor. İç Antep fıstığında fiyat 3.600 lirayı görmüş durumda. Kabuklu Antep fıstığı 2.000 liraya, Siirt fıstığı ise yaklaşık 1.800 liraya satılıyor. Fındığın fiyatı ise kaliteye göre değişmekle birlikte 1.800 liradan başlayıp 2.300 liraya kadar yükseliyor.

İNCİR, BADEM, CEVİZDE DURUM NE?

Kuru incirde de sert bir yükseliş görüldü. Geçen yıl 900 lira olan ürün bu yıl 1.500 liradan raflara çıkıyor.

Cevizde kilogram fiyatı 1.200 liradan başlıyor. Geçen yıl 800 liraya satılan bademin fiyatı ise şu anda 1.400 ile 1.600 lira arasında değişiyor.

YILBAŞI GELMEDEN ZAM GELDİ

Yılbaşı alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde kuruyemiş fiyatlarının daha da artabileceği belirtiliyor. Esnaf, “Ürün kıt, maliyet yüksek. Bu fiyatlar bizi de tüketiciyi de zorluyor.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

Kaynak: NTV