Yetkili servislere şikayet yağıyor: İşte en çok şikayet edilen konu...

2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında beyaz eşya yetkili servislerinin şikayetlerinde yüzde 316 artış olduğu gözlemlendi. Otomotiv-showroom ve plaza servis şikayetleri yüzde 53, bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29 ve küçük ev aletleri özel servis şikayetleri yüzde 50 arttı. Yetkili servislerle ilgili en çok şikayet edilen konular; garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği, tamir sürelerinin uzunluğu, verilen randevu tarihlerine uyulmaması, kurulum ve montajda yaşanan sorunlar ve servislerin yüksek ücretlendirilmesi olarak sıralanırken; özel ve teknik servislerle ilgili tüketicilerin en çok çözüm aradığı konular ise tekrarlayan sorunlar, personel davranışı ve servislerin yüksek ücretler talep etmesi oldu.