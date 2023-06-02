Yetkili servislere şikayet yağıyor: İşte en çok şikayet edilen konu...
Tüketicilerle markalar arasında köprü görevi üstlenen Şikayetvar, yetkili servisler ve özel teknik servislerle ilgili datalarını açıkladı. Verilere göre, beyaz eşya yetkili servis şikayetleri bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 316 arttı.
Artan kur farkı ve tırmanışa geçen enflasyon, tüketicilerin halihazırda kullandığı elektronik ve beyaz eşyaları değiştirmek yerine tamir etmeye yönlendiriyor. Değişim yerine tamir ettirmeyi tercih eden tüketicilerin yoluysa yetkili ve özel ve teknik servislerden geçiyor.
Yaşanılan bu koşullar çözüm platformu Şikayetvar verilerine de yansıdı. Beyaz eşya yetkili servisleri, otomotiv-showroom ve plaza servisleri, bilgisayar özel servisleri ve küçük ev aletleri özel servisleri kategorilerinin değerlendirildiği araştırmada; en çok şikayet edilen konular, şikayetlerin zirve yaptığı aylar, çözüm oranları ve yıllık şikayet artış oranları dikkate alındı.
2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında beyaz eşya yetkili servislerinin şikayetlerinde yüzde 316 artış olduğu gözlemlendi. Otomotiv-showroom ve plaza servis şikayetleri yüzde 53, bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29 ve küçük ev aletleri özel servis şikayetleri yüzde 50 arttı. Yetkili servislerle ilgili en çok şikayet edilen konular; garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği, tamir sürelerinin uzunluğu, verilen randevu tarihlerine uyulmaması, kurulum ve montajda yaşanan sorunlar ve servislerin yüksek ücretlendirilmesi olarak sıralanırken; özel ve teknik servislerle ilgili tüketicilerin en çok çözüm aradığı konular ise tekrarlayan sorunlar, personel davranışı ve servislerin yüksek ücretler talep etmesi oldu.
BEYAZ EŞYA YETKİLİ SERVİS ŞİKAYETLERİ 2023'TE YÜZDE 316 ARTTI
Platform tarafından açıklanan verilere göre, ilgili kategorilerde şikayet artışının en çok yaşandığı sektör beyaz eşya yetkili servisleri oldu. 2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştığında beyaz eşya yetkili servis şikayetleri yüzde 316 artış gösterdi. 2023’te şikayetlerin zirve yaptığı ay mayıs olurken, şikayetin en az olduğu ay şubat olarak kaydedildi. En çok şikayet edilen konu garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği olurken onu üründe iade koşulları ve ürün değişimi güçlüğü izledi.