Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Nesli tehlike altında olan ve havyarı siyah inci olarak adlandırılan Mersin balığı için Amasya'da büyük bir üretim seferberliği başladı. Yeni nesilleri Karadeniz’e gönderilecek olan ve kilosu 2 bin 500 doları bulan (96 bin 85 TL) bu değerli balığın yetiştirmesi ciddi sabır istiyor.
Kaynak: İHA
Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda, değeri adeta altınla yarışan Mersin balığı için hummalı bir üretim süreci yürütülüyor. Bu yıl yaklaşık 300 bin yavru Mersin balığının üretilmesi ve Karadeniz sularıyla buluşturulması hedefleniyor.
KİLOSU 96 BİN TL'YE SATILIYOR
Kökleri 250 milyon yıl öncesine dayanan bu özel tür, yumurtalarının Mersin ağacının meyvesine benzemesi nedeniyle Mersin balığı adını alıyor. Altı yıllık bir sürecin ardından havyar üretimine başlanabilen balıkların havyarı ise, siyah inci olarak anılıyor ve kilogram fiyatı 2 bin ila 2 bin 500 dolar (96 bin 85 TL) arasında alıcı buluyor.
SAĞIM BAŞLADI, HEDEF 300 BİN YAVRU BALIK ÜRETMEK
Yedikır tesislerinde anaç balıklardan sağım işlemleri başladı. Sağım sürecine Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı. Vali Bakan, her bir anaç balıktan ortalama 1,5 kilogramın üzerinde havyar elde edildiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesini diledi.
Yetişkin bir Mersin balığının 1,5 tonun üzerinde ağırlığa ulaşabildiğini de vurguladı. Bakan, bu yıl hedeflenen 100 bin üretimin çok üzerine çıkılarak 300 bin yavru balık üretimi beklendiğini ifade etti.
KORUMA ALTINA ALINDI, AVLANMASI YASAK
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de tesisin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Mersin balığının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ve avlanmasının kesinlikle yasaklandığını hatırlattı.
Karadeniz'de şu anda yalnızca üç türün kaldığını belirten Çetin, sivri burun, karaca ve huso huso türlerinin yaşadığını, tesislerinde sivri burun ve karaca türlerinin üretildiğini, huso huso türü için de anaç balık alımının tamamlandığını söyledi.
Çetin, "Havyar fiyatları ortalama 2 bin dolardan başlıyor, bazı türlerde 2 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Önümüzdeki yıllarda huso huso türünden de üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi.
BALIKLAR NUMARALANDIRILARAK TAKİP EDİLİYOR
Üretilen balıklar numaralandırılarak denize bırakılıyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takibi yapılıyor. Daha önce Samsun’dan Karadeniz’e salınan bir Mersin balığının Bulgaristan açıklarında bulunarak yetkililere bildirildiği bilgisi de paylaşıldı.