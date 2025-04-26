Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor

KİLOSU 96 BİN TL'YE SATILIYOR

Kökleri 250 milyon yıl öncesine dayanan bu özel tür, yumurtalarının Mersin ağacının meyvesine benzemesi nedeniyle Mersin balığı adını alıyor. Altı yıllık bir sürecin ardından havyar üretimine başlanabilen balıkların havyarı ise, siyah inci olarak anılıyor ve kilogram fiyatı 2 bin ila 2 bin 500 dolar (96 bin 85 TL) arasında alıcı buluyor.