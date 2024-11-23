Yeşil Renkte Toplanıyor Kırmızıya Dönünce Satılıyor: Kilosu 300 Liradan Alıcı Buluyor
Manisa Sarıgöl'de çiftçiler zorlu iklim koşullarına rağmen geleneksel yöntemlerle üretim yaparak, lezzetli domateslerini sofralarımıza taşımaya devam ediyor. Domates üreticileri, kırağı ve don olaylarından ürünleri zarar görmesin diye olgunlaşmadan toplayarak naylon altında renk almalarını bekliyor.
Kaynak: İHA
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi, lezzetli domatesleriyle ünlü. Ancak yüksek rakımda yer alan bu köyde, kışın yaşanan şiddetli kırağı ve don olayları, domates üreticilerini zorluyor. Bu nedenle üreticiler, geleneksel bir yöntemle ürünlerini koruma altına alıyor.
Dindarlılı üreticiler, domatesler olgunlaşmadan önce, yani "gök" denilen haldeyken topluyorlar. Toplanan domatesler, naylon örtüler altında kontrollü bir ortamda olgunlaştırılıyor. Bu sayede hem kırağı ve don hasarının önüne geçiliyor hem de domateslerin lezzeti korunuyor. Yıllardır süren bu uygulama, köylüler için adeta bir gelenek haline gelmiş.
KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR
Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, bu geleneksel yöntemi şöyle anlatıyor: "Köyümüzde her yıl, kırağı tehlikesi başlamadan önce domatesler toplanır ve naylon örtüler altında olgunlaştırılır. Bu sayede hem ürün kaybı önlenir hem de üreticilerimiz iyi bir gelir elde eder. Şu anda naylon altındaki olgunlaştırılan domatesler kilosu 25-30 lira civarında satılıyor."