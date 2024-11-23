Yeşil Renkte Toplanıyor Kırmızıya Dönünce Satılıyor: Kilosu 300 Liradan Alıcı Buluyor

Dindarlılı üreticiler, domatesler olgunlaşmadan önce, yani "gök" denilen haldeyken topluyorlar. Toplanan domatesler, naylon örtüler altında kontrollü bir ortamda olgunlaştırılıyor. Bu sayede hem kırağı ve don hasarının önüne geçiliyor hem de domateslerin lezzeti korunuyor. Yıllardır süren bu uygulama, köylüler için adeta bir gelenek haline gelmiş.