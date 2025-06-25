Yeşil GYO’dan Sonra Yeşil Global İnşaat da Konkordato Talebinde Bulundu
Mali sıkıntılarla boğuşan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ardından, bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
20 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen duruşmada alınan kararla birlikte Yeşil Global İnşaat’ın malvarlığının korunması amacıyla ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi. Şirketin mali sürecini denetlemek üzere konkordato komiseri olarak mali müşavir Ramazan Demir görevlendirildi. Geçici mühlet süresi aynı tarih itibarıyla başlatıldı.
İLK DURUŞMA EYLÜL’DE YAPILACAK
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 13 Eylül 2025’te yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda tüm alacaklılar söz konusu tarihte yapılacak duruşmada hazır bulunmaya ya da vekil aracılığıyla temsil edilmeye çağrıldı.
ANA ŞİRKET YEŞİL GYO'NUN DA KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yeşil Global İnşaat’ın ana şirketi konumundaki Yeşil GYO da 5 Şubat 2025 tarihinde konkordato talebinde bulunmuştu. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bu başvuru üzerine şirkete 3 ay geçici mühlet tanımış, 30 Nisan 2025’teki duruşmada bu süreyi 1 ay daha uzatmıştı.
Yeşil GYO’nun konkordato talebine gerekçe olarak Innovia 4 projesinde karşılaşılan imar problemleri, müşterilere yapılan geri ödemeler ve şirketin geri almak zorunda kaldığı 640 konut gösterilmişti.
FİNANSAL KRİZ GRUBUN TAMAMINA YAYILIYOR
1997 yılında İhlas GYO olarak kurulan ve 2007 yılında Yeşil GYO adını alan şirket, son dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato sürecine başvurmuştu. Yaşanan gelişmeler, grup şirketlerinin tamamını etkileyen bir finansal krizle karşı karşıya kalındığını ortaya koyuyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören Yeşil GYO hisseleri de süreçten olumsuz etkilendi. Şubat 2025 başında yaklaşık 8 TL seviyesinde olan hisse fiyatları, 5 TL’ye kadar geriledi.