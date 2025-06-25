Yeşil GYO’dan Sonra Yeşil Global İnşaat da Konkordato Talebinde Bulundu

İLK DURUŞMA EYLÜL’DE YAPILACAK

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 13 Eylül 2025’te yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda tüm alacaklılar söz konusu tarihte yapılacak duruşmada hazır bulunmaya ya da vekil aracılığıyla temsil edilmeye çağrıldı.

ANA ŞİRKET YEŞİL GYO'NUN DA KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeşil Global İnşaat’ın ana şirketi konumundaki Yeşil GYO da 5 Şubat 2025 tarihinde konkordato talebinde bulunmuştu. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bu başvuru üzerine şirkete 3 ay geçici mühlet tanımış, 30 Nisan 2025’teki duruşmada bu süreyi 1 ay daha uzatmıştı.

Yeşil GYO’nun konkordato talebine gerekçe olarak Innovia 4 projesinde karşılaşılan imar problemleri, müşterilere yapılan geri ödemeler ve şirketin geri almak zorunda kaldığı 640 konut gösterilmişti.