Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok

Türkiye’nin bamya üretiminde lider ili Osmaniye’de hasat başladı. Yılda 5 bin 600 ton üretilen yeşil altın olarak da bilinen bamya, hem sofralara lezzet katıyor hem de sindirimden bağışıklığa birçok sağlık faydası sunuyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok - Resim: 1

Türkiye’de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye’de hasat sezonu başladı. Özellikle Cevdetiye beldesinde üretimi yapılan bamya, hem kalite hem de miktar açısından ülke genelinde öne çıkıyor. Hasat törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.

1 4
Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok - Resim: 2

YILDA 5 BİN 600 TON BAMYA ÜRETİLİYOR

Vali Yılmaz, kentte 2 bin 917 dekar alanda bamya üretimi yapıldığını belirterek, "Yılda yaklaşık 5 bin 600 ton bamya üretiyoruz. Osmaniye’mizin bereketli topraklarında yetişen bamya, kalitesiyle ülke genelinde tercih ediliyor. Başta çevre iller olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.

2 4
Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok - Resim: 3

BAMYANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Osmaniye’den sofralara ulaşan bamya yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Lif açısından oldukça zengin olan bamya, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle biliniyor.

3 4
Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok - Resim: 4

İçerdiği A, C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cilt sağlığını destekliyor. Antioksidan özellikleriyle hücre yenilenmesini teşvik ederken, kan şekerini dengeleme ve kolesterolü düşürme gibi etkileriyle de diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynuyor.

4 4