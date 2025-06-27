Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok
Türkiye’nin bamya üretiminde lider ili Osmaniye’de hasat başladı. Yılda 5 bin 600 ton üretilen yeşil altın olarak da bilinen bamya, hem sofralara lezzet katıyor hem de sindirimden bağışıklığa birçok sağlık faydası sunuyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye’de hasat sezonu başladı. Özellikle Cevdetiye beldesinde üretimi yapılan bamya, hem kalite hem de miktar açısından ülke genelinde öne çıkıyor. Hasat törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.
YILDA 5 BİN 600 TON BAMYA ÜRETİLİYOR
Vali Yılmaz, kentte 2 bin 917 dekar alanda bamya üretimi yapıldığını belirterek, "Yılda yaklaşık 5 bin 600 ton bamya üretiyoruz. Osmaniye’mizin bereketli topraklarında yetişen bamya, kalitesiyle ülke genelinde tercih ediliyor. Başta çevre iller olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.
BAMYANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Osmaniye’den sofralara ulaşan bamya yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Lif açısından oldukça zengin olan bamya, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle biliniyor.
İçerdiği A, C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cilt sağlığını destekliyor. Antioksidan özellikleriyle hücre yenilenmesini teşvik ederken, kan şekerini dengeleme ve kolesterolü düşürme gibi etkileriyle de diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynuyor.