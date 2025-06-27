Yeşil Altının Hasadı Başladı: Görünce Kaçan Çok, Yiyince Pişman Olan Yok

Türkiye’de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye’de hasat sezonu başladı. Özellikle Cevdetiye beldesinde üretimi yapılan bamya, hem kalite hem de miktar açısından ülke genelinde öne çıkıyor. Hasat törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.