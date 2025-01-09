Yeşil Altında Hasat Dönemi Başlıyor: Türkiye’de En Çok O Bölgede Üretiliyor!
Türkiye’nin en fazla kenevir yetiştirilen ili olan Samsun’da, 2025 yılı itibarıyla tohum ve elyaf üretimine yönelik kenevir ekimi başladı.
Kaynak: İHA
Üretim, Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, sözleşmeli tarım modeliyle gerçekleştirilecek. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yasal izin alınmadan yapılan üretimlerin ruhsatsız sayılacağını vurguladı.
YASAL YAPTIRIM UYGULANACAK
1 Ocak 2025 itibarıyla başlayan kenevir üretimi, yalnızca tohum ve elyaf (lif) elde etme amacıyla yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsam dışında gerçekleştirilen üretimlerin ruhsatsız kabul edileceğini belirtti. İbrahim Sağlam, yönetmelik hükümlerine göre izin alınmadan yapılan her türlü üretimin yasal yaptırımlara tabi olacağını ifade etti.
“SAMSUN, LİDER KONUMDA”
Samsun’un kenevir üretiminde öncü illerden biri olduğunu belirten Sağlam, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:
29842 sayılı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tohum veya elyaf (lif) dışında kenevir üretiminde yasal izin almadan üretim yapılan kenevirler, ruhsatsız üretim olarak değerlendirilecektir. 1 Nisan 2025 tarihi sonrasında kenevir üretimi için yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı ile kenevir üretim izin başvurusu kabul edilmeyecektir. Yönetmelik hükümlerine uygun şartları taşıyan parsel ve üreticilere üretim izini üretim yapılan parselin kayıtlı olduğu mülki amirlik (ilçede kaymakam ilde valilik makamı) tarafından verilmektedir. Ayrıca adı geçen yönetmelik hükümlerine göre AR-GE konulu kenevir tarımında üretim izini valilik makamınca verilmektedir
KENEVİR ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK UYARILAR
Sağlam, üreticilerin yasal sürece uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yönetmelik dışında yapılan üretimlerin sadece ruhsatsız olarak değerlendirilmekle kalmayacağını, aynı zamanda yaptırım riski taşıdığını belirtti. Samsun’un sahip olduğu potansiyel, kenevir üretiminde yasal çerçevenin dışına çıkan uygulamalara karşı sıkı denetimlerin yapılacağı ifade edildi.