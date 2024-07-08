Yerli Üreticilerin 'Taklit' İsyanı

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, yıllık 500 milyon çiftten fazla üretim kapasitesine sahip olan Türkiye ayakkabı sektöründe, taklit piyasasında yerli ve ithal kavgası yaşanıyor.

200 milyon çift ile dünyanın ilk 3 üreticisi arasında yer alan Türkiye’de yerli ayakkabı üreticileri, artan taklit ayakkabı ithalatçılarından rahatsız! Online sitelerde de ‘orijinal ithal ayakkabı’ diye satılan ürünlerin toplam taklit ayakkabı piyasasının yüzde 15’ine ulaştığı tahmin ediliyor. Durum öyle bir hal almış ki, Gedikpaşa’da taklit ayakkabı toptancılarından birinde nakitten çek ve senede dönülmesi nedeni ile bir de dolandırıcılık vakası yaşanmış. Verilen bilgiye göre bölgede faaliyet gösteren toptancılardan birinin 800 milyon TL’lik çeki karşılıksız çıkmış ve bu da taklit ayakkabı üreticilerinin zor duruma düşmesine yol açmış.

"SAHTE VE ORİJİNAL AYAKKABIDA İTHALAT HIZLANDI"

Geçmiş yıllarda çift haneli büyüyen sahte ayakkabı piyasasının son alınan kararlar ile durağan bir sürece girdiğini dile getiren Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, sahtenin yanı sıra orijinal ayakkabı ithalatında ise artışın son sürat devam ettiğini ifade etti.

İçten, “Çin gibi üreticilerden öyle sahte ayakkabılar geliyor ki markaların en iyi mağazalarına götürün ayırt etmesi zor. Yerli taklit ayakkabıcılar da ‘bu durum bizi çok etkiliyor. Biz yerli üretiyoruz, yerli istihdam yaratıyoruz. Biz çakma da olsa ithalatı önlemeye çalışırken çakma ithal bizi etkilemeye başladı’ diye veryansın ediyor. Tabi bunlar resmi ithalat değil. Sınırlardan ya da başka yerlerden gayri resmi gelen ürünler. Oranı anlamak çok zor ama sosyal medyada çok yoğun reklamlar var” dedi.

5 AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI 162 MİLYON DOLAR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın Ocak- Mayıs döneminde 557 milyon dolar ayakkabı ihracatına karşılık ithalat 719 milyon dolara yükseldi ve 5 aylık dış ticaret açığı 162 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan ihracat verilerine göre de ayakkabı sektöründe değer olarak ihracat kaybı bu yılın ilk yarısında yüzde 29,6 düşüş ile 669 milyon dolardan 470 milyon dolara geriledi. Alınan duyumlara göre bakanlık ithalatın önlenmesi ile ilgili çalışmasını da tamamlanmış.