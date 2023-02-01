Yerli milyoner sayısında rekor

Asgari ücret, EYT derken banka hesapları şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, hesabında 1 milyon TL ve üstü para bulunan kişi sayısı yüzde 82 arttı. Böylece yerli milyoner sayısı 760 bini aştı.

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Yerli milyoner sayısında rekor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Aralık 2022 itibarıyla yayımladığı verilere göre, yerli milyoner sayısı 760 bini aştı.

BDDK’nin aylık verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla bankalarda “1 milyon liranın üzerinde” mevduatı olan “yurtiçi yerleşik mudi sayısı” (yerli milyonler sayısı) Aralık 2021’e kıyasla 290 bin 10 mudi artarak 760 bin 982’ye ulaştı.

Bu mudilerin toplam mevduat büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 82.6 artarak 5 trilyon 723 milyar liraya liraya yükseldi. Yine verilere göre yerli milyonerlerin toplam mevduattaki payı da Aralık 2022 itibarıyla son bir yılda yüzde 63’ten yüzde 69.3’e çıktı. 

8.3 TRİLYON LİRA

Buna karşın mevduat büyüklüğü “10 bin liraya kadar” olan yerli mudilerin payı yüzde 1.8’den yüzde 1.4, “10-50 bin TL” arası olanların payı yüzde 4.5’tan yüzde 3.6, “50-250 bin TL” olanların payı yüzde 13.7’den yüzde 10.5 ve “250 bin-1 milyon TL” olanların payı yüzde 17’den yüzde 15.2’ye geriledi. Öte yandan Aralık 2022 itibarıyla toplam yerli mudi sayısı 18.7 milyon artışla 150.3 milyon kişi, toplam mevduat ise yüzde 66 artarak 8.3 trilyon liraya ulaştı. 

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