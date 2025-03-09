Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme! Telefon veya Bilgisayar Alırken Dikkat

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, kullanım ömrü henüz dolmamış teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan yeni düzenlemeye göre, kullanılmış ürünlerin satın alınması ve yenilenmiş ürün olarak satılması şartıyla, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5’ine kadar olan harcamalar, ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.

Ayrıca, büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının piyasadaki rakiplerini dışlayıcı ve rekabeti bozucu şekilde indirim yapmasının önüne geçmek için indirim bütçelerine sınırlama getirildi.