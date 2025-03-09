Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme! Telefon veya Bilgisayar Alırken Dikkat
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, yenilenmiş ürünlerin satışı ve elektronik ticaretteki bazı uygulamalara yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, kullanım ömrü henüz dolmamış teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan yeni düzenlemeye göre, kullanılmış ürünlerin satın alınması ve yenilenmiş ürün olarak satılması şartıyla, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5’ine kadar olan harcamalar, ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.
Ayrıca, büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının piyasadaki rakiplerini dışlayıcı ve rekabeti bozucu şekilde indirim yapmasının önüne geçmek için indirim bütçelerine sınırlama getirildi.
AFET SONRASI EKONOMİK DESTEK DÜZENLEMESİ
Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerin ardından ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılacak indirimler için özel bir düzenleme yapıldı. Buna göre, dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen indirimlerin, Ticaret Bakanlığı’ndan önceden onay alınması halinde, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının indirim bütçeleri kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.
SATICI HAKLARINI GÜÇLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER
Yeni yönetmelikle birlikte satıcıların haklarını korumaya yönelik bazı düzenlemeler de hayata geçirildi. Buna göre:
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık sözleşmesinde belirtilmeden veya satıcıdan önceden onay alınmadan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen süreden daha uzun bir cayma hakkı süresi belirleyemeyecek.
Aracılık sözleşmesinde belirtilen cezai şart gerektiren durumlar, belge ve kayıtlarla tespit edilmediği sürece, satıcılardan dahili iletişim sistemi üzerinden açıklama talep edilmeden ceza uygulanamayacak.
Dahili iletişim sistemindeki bilgiler, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir yıl boyunca satıcılar tarafından görüntülenebilecek, kaydedilebilecek ve değiştirilmeden kopyalanabilecek.
Satıcıların farklı e-ticaret platformlarında faaliyet göstermelerini kolaylaştırmak amacıyla, satış verilerini aracılık sözleşmesi süresince ve sözleşme sona erdikten sonraki bir yıl içinde bedelsiz olarak taşıyabilmelerine imkân tanınacak.
YURT DIŞI SATIŞLAR İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, yurt dışına yönelik satış işlemleriyle ilgili yeni yükümlülükleri de yönetmeliğe eklendi. Buna göre, yurt dışına yapılan satışlara dair her türlü bilgi ve belgenin yetkililerden ve ilgili kurumlardan temin edilmesi, denetimlerin eksiksiz yapılabilmesi için gerekli teknik altyapının oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale getirildi.
Yeni düzenlemelerin, elektronik ticaret ekosisteminde adil rekabeti sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor.