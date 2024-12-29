Yeni Zamma Son 2 Gün Kaldı! Fiyatlar 2 Katına Çıkacak

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Yeni yıl itibarıyla noterlik hizmetlerine uygulanacak ücret tarifesinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarife, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. İşte 2025 yılı noter ücret tarifesine dair detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına girilmesiyle birlikte noterlik hizmetlerinde uygulanacak ücretlerde artış yaşandı. Harçlar Kanunu’na göre noterlerin gerçekleştirdiği işlemlerden alınan ücretler, harç bedelinin %30’u oranında olacak. Ancak bu ücret, tek bir işlem için 44,56 TL’nin altına düşemeyecek.
Taşınmaz satış sözleşmelerinde ise özel bir tarife uygulanacak. Buna göre noterler, satış değerinin binde biri oranında bir ücret talep edecek. Ancak bu ücret, en az 500 TL ve en fazla 4.000 TL olacak şekilde sınırlandırıldı.
2025 NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ
Yeni yıl itibarıyla noterlerde yapılacak işlemler için uygulanacak ücretler şu şekilde:
Düzenleme Ücreti: 783,82 TL
Çevirme Ücreti: 196,62 TL
Yol Ödeneği: 94,12 TL
Emanet Saklama Ücreti: 54,88 TL
Yazı Ücreti: 23,76 TL
Karşılaştırma Ücreti: 23,76 TL
Muaf İşlemler Noter Ücreti: 19,90 TL
Noter Ücreti: 17,32 TL
Elektronik Tespit Ücreti: 10,60 TL
Tescil Ücreti: 7,42 TL
Defter Onaylama Ücreti: 7,42 TL
Bildirim Yazı Ücreti: 7,42 TL
Aracılık Ücreti: 5,30 TL
TAŞINMAZ SATIŞ VE DİĞER HİZMETLERDE FARKLILIKLAR
Yeni tarife, noterlik hizmetlerinde işlem türlerine göre farklılıkları daha belirgin hale getirdi. Bu kapsamda hem minimum ücretler korunacak hem de işlem türlerine uygun ücretlendirme politikası devam edecek.