Yeni Zamma Son 2 Gün Kaldı! Fiyatlar 2 Katına Çıkacak

Taşınmaz satış sözleşmelerinde ise özel bir tarife uygulanacak. Buna göre noterler, satış değerinin binde biri oranında bir ücret talep edecek. Ancak bu ücret, en az 500 TL ve en fazla 4.000 TL olacak şekilde sınırlandırıldı.