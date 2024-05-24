Yeni zamla artık kola da lüks oldu: Kutu kolanın yeni fiyatı belli oldu
TBYD Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini açıkladı. Gelen bu zamla birlikte kola içmekte artık zorlaşacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini açıkladı. Zamla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini de takipçileriyle paylaştı.
Gelen yeni zamla birlikte 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatoı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.
Dündar'ın paylaşımı şöyle: