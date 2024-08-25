Yeni Zam Yağmuru Geliyor: Hazır Olun
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her yıl kasım ayında ekim ayına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlenen yeniden değerleme oranı (YDO), Üretici Fiyatları Genel Endeksi'ndeki (ÜFE) ortalama fiyat artışını yansıtırken, vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezaların artış oranlarını açıkladı.
Yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra kamuoyuna duyuruluyor.
BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılında vergi, harç ve cezaların yaklaşık yüzde 45 oranında artacağını belirtti. Bingöl, bu artışların detaylarını şu şekilde sıraladı:
- Yurtdışına çıkış harcı: 500 TL'den 720 TL'ye
- İMEİ kayıt ücreti: 31.692 TL'den 45.953 TL'ye
- Araç muayenesi: 1.821 TL'den 2.641 TL'ye
Bu oranlar, özellikle yurt dışına çıkış, teknoloji cihazları kaydı ve araç bakım işlemleri gibi günlük harcamaları etkileyebilir. Yeni düzenlemelere göre bütçenizi hazırlamak için gerekli önlemleri almanız önem arz ediyor.
OZAN BİNGÖL KİMDİR?
Ozan Bingöl, 1998 yılında Gazi Üniversitesi'ne adım atmış ve 2002 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatını yurtdışında devam ettiren Bingöl, özellikle Costa Rica, Malta ve Fransa'da çeşitli akademik çalışmalara imza atmıştır. 2005 yılında kamu sektöründe göreve başlamış, ancak kısa süre içinde özel sektöre geçiş yaparak bir firmada "Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı" olarak görev almıştır.
Halen Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders veren Bingöl, vergi adaletinin sağlanması ve toplumda vergi bilincinin oluşturulmasına yönelik projelerde aktif olarak yer almaktadır. Üniversitedeki görevlerinin yanı sıra Fox TV'de yorumculuk yapmakta, OT dergisi ve vergiyedair.com blogunda yazılar kaleme almaktadır. Vergi ve ilgili konulardaki güncel görüş ve önerilerini Twitter üzerinden paylaşmaktadır.
Bugüne kadar biri editör olarak yayımlanmış beş kitabı bulunmaktadır. Son kitabı "Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu," halkın vergi sistemini daha iyi anlayabilmesi için altıncı baskısına ulaşmış ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.