Yeni Zam Yağmuru Geliyor: Hazır Olun

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Ozan Bingöl, 1998 yılında Gazi Üniversitesi'ne adım atmış ve 2002 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatını yurtdışında devam ettiren Bingöl, özellikle Costa Rica, Malta ve Fransa'da çeşitli akademik çalışmalara imza atmıştır. 2005 yılında kamu sektöründe göreve başlamış, ancak kısa süre içinde özel sektöre geçiş yaparak bir firmada "Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı" olarak görev almıştır.

Halen Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders veren Bingöl, vergi adaletinin sağlanması ve toplumda vergi bilincinin oluşturulmasına yönelik projelerde aktif olarak yer almaktadır. Üniversitedeki görevlerinin yanı sıra Fox TV'de yorumculuk yapmakta, OT dergisi ve vergiyedair.com blogunda yazılar kaleme almaktadır. Vergi ve ilgili konulardaki güncel görüş ve önerilerini Twitter üzerinden paylaşmaktadır.

Bugüne kadar biri editör olarak yayımlanmış beş kitabı bulunmaktadır. Son kitabı "Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu," halkın vergi sistemini daha iyi anlayabilmesi için altıncı baskısına ulaşmış ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.