Yeni Yılın İlk Gününde Altın ve Dolar Ne Kadar Oldu?

Yeni yıl resmi tatili nedeniyle piyasalar kapalı olsa da yatırımcılar altın ve doların yeni yıla nasıl başladığını merak ediyor. İşte 1 Ocak güncel dolar, euro ve altın fiyatları...

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Yeni Yılın İlk Gününde Altın ve Dolar Ne Kadar Oldu?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren, "Dolar ve euro ne kadar oldu?", “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 09.00 itibarıyla 35,37'den işlem görürken, euro ise aynı saatlerde 36,62 TL seviyelerinde seyrediyor.

ALTINDA SON DURUM

1 Ocak 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.966,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.974,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.948,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.648,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.819,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.271,10 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.624,97 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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