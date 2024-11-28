Yeni Yılın Habercisi Tezgahlarda Yerini Aldı: 150 Liradan Satılıyor

"ÇİÇEKÇİLİK HERKESİ MUTLU ETMEK DEMEK"

Mesleğine olan sevgisini dile getiren Efe, çiçekçiliğin hayatına mutluluk kattığını vurguladı: "Çiçekler insanları mutlu ediyor, küslükleri gideriyor, sevgilileri birleştiriyor. Bu duygulara aracılık etmek çok güzel. Ailemle birlikte çalışmak da benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Eşim ve oğlum en büyük destekçilerim."

Kokina, sadece şıklığıyla değil, taşıdığı anlamlarla da yılbaşı öncesi evlerin ve gönüllerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.