Yeni Yılın Habercisi Tezgahlarda Yerini Aldı: 150 Liradan Satılıyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kırmızı tomurcukları ve zarif görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina, yeni yıl yaklaşırken çiçek tezgahlarını süslemeye başladı. Zenginlik, bereket ve bolluğun simgesi olarak görülen bu özel çiçek, yılbaşı öncesi büyük ilgi görüyor.
Kaynak: AA
Kuaförlükten çiçekçiliğe adım atan üç çocuk annesi Nurcan Efe, eşi ve oğluyla birlikte 27 yıldır sürdürdüğü mesleğinde kokinanın son yıllarda daha da popüler hale geldiğini söylüyor.
Efe, "Aralık ayında en çok satılan çiçek kokina. Yeni yıl öncesinde herkes sevdiği kişilere, dostlarına veya evine bu çiçeği almak istiyor. Zenginlik ve bereket getirdiğine inanıldığı için tercih ediliyor" dedi.
150 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILIYOR
Kokina çiçeğinin fiyatının demet başına 150 liradan başladığını belirten Efe, çiçeğin papatya ya da meyve çeşitleriyle süslenerek daha gösterişli hale getirildiğinde fiyatın değişebildiğini ifade etti. Kokinanın asıl güzelliğinin, kırmızı tomurcuklarının yeşil dallara takılarak oluşturduğu görsel şölen olduğunu ekleyen Efe, "Çok fazla talep var, yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.
"ÇİÇEKÇİLİK HERKESİ MUTLU ETMEK DEMEK"
Mesleğine olan sevgisini dile getiren Efe, çiçekçiliğin hayatına mutluluk kattığını vurguladı: "Çiçekler insanları mutlu ediyor, küslükleri gideriyor, sevgilileri birleştiriyor. Bu duygulara aracılık etmek çok güzel. Ailemle birlikte çalışmak da benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Eşim ve oğlum en büyük destekçilerim."
Kokina, sadece şıklığıyla değil, taşıdığı anlamlarla da yılbaşı öncesi evlerin ve gönüllerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.