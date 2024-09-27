Yeni Yılda Büyük Zam Geliyor: 3 Ay Sonra Fiyatlar Böyle Olacak
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de birçok vergi kaleminde önemli artışlar bekleniyor. Özellikle IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve pasaport harçları gibi kalemlerdeki artışlar, vatandaşların bütçesini ciddi şekilde zorlayacak.
Kaynak: Sözcü
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün projeksiyonlarına göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yaklaşık %45 civarında olması bekleniyor. Bu oran, Türkiye'deki enflasyon, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve yurtiçi maliyet artışlarına bağlı olarak belirlenecek. 2025 yılında uygulanması beklenen bu artış, IMEI kayıt ücretinden motorlu taşıt vergisine, yurt dışı çıkış harcından pasaport ve ehliyet harçlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİNE BÜYÜK ZAM
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, son yıllarda hızlı bir artış göstermiş durumda. 2024 yılında 31.692 TL olarak belirlenen bu ücret, 2025 yılı itibarıyla %45 artışla 45.953 TL’ye yükselecek. Bu durum, yurt dışından telefon getirenlerin sayısını önemli ölçüde azaltabilir ve Türkiye'de yurt dışından telefon getirme cazibesini kaybettirebilir.
IMEI kayıt ücretlerinde son yıllardaki artış ise şu şekilde özetlenebilir:
Yıl IMEI Kayıt Ücreti (TL)
2015 131,50 TL
2018 (Kasım) 500 TL
2019 (Temmuz) 1.500 TL
2020 1.838,70 TL
2021 2.006,20 TL
2022 2.732,40 TL
2023 20.000 TL
2024 31.692 TL
2025 (Beklenen) 45.953 TL
MTV ZAMMI GELİYOR
IMEI kayıt ücretinin yanı sıra, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de önemli bir artış bekleniyor. 2024 yılında 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için belirlenen MTV, 2025 yılında %45 artışla 8.484 TL’ye çıkacak. MTV, motorlu taşıt sahipleri için büyük bir maliyet kalemi olmaya devam edecek.
Araç Tipi 2024 MTV (TL) 2025 MTV (TL)
1600 cc’ye kadar motor hacmi 5.851 TL 8.484 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE DİĞER HARÇLAR
Yurt dışı çıkış harcı da 2025 yılı itibarıyla %44 artışla 720 TL olacak. Bu artış, sık sık yurt dışına seyahat edenler için önemli bir ek maliyet oluşturacak.
Yıl Yurt Dışı Çıkış Harcı (TL)
2024 500 TL
2025 (Beklenen) 720 TL
Ehliyet ve pasaport harçları da 2025 yılında önemli artışlar gösterecek. B sınıfı ehliyet harcı, 2024 yılında 3.945,40 TL iken, %45’lik artışla 5.720,80 TL'ye yükselecek. Pasaport harçları da çeşitli sürelerde ciddi artışlar gösterecek:
Pasaport Süresi 2024 Harcı 2025 Harcı Aradaki Fark
6 ay 1.639 TL 2.377 TL 738 TL
1 yıl 2.396 TL 3.475 TL 1.079 TL
2 yıl 3.912 TL 5.673 TL 1.443 TL
3 yıl 5.558 TL 8.059 TL 1.761 TL
4-10 yıl 7.833 TL 11.357 TL 3.524 TL
VERGİ ARTIŞLARININ NEDENLERİ
Uzmanlar, bu artışların Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve enflasyon oranları ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. 2025 yılı için öngörülen %45’lik zam oranları, YDO'daki artışlarla şekilleniyor. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunmakta; ancak 2025 yılı itibarıyla bu oranların yukarı yönlü gerçekleşmesi bekleniyor.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeniden Değerleme Oranı, her yıl kasım ayının ilk haftasında ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte duyuruluyor. Bu bilgiler, 2025 yılında yapılacak olan zamların ne yönde şekilleneceği konusunda önemli bir gösterge sunacak.