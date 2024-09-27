Yeni Yılda Büyük Zam Geliyor: 3 Ay Sonra Fiyatlar Böyle Olacak

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün projeksiyonlarına göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yaklaşık %45 civarında olması bekleniyor. Bu oran, Türkiye'deki enflasyon, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve yurtiçi maliyet artışlarına bağlı olarak belirlenecek. 2025 yılında uygulanması beklenen bu artış, IMEI kayıt ücretinden motorlu taşıt vergisine, yurt dışı çıkış harcından pasaport ve ehliyet harçlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.