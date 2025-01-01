Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan faiz indirimi kararı sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni oranlar, yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle 530 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 1

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirerek yeni bir düzenleme sürecini başlattı.

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 2

Bankalar, bu karar doğrultusunda mevduat faiz oranlarını yükseltti. Bu değişiklikler, özellikle yüksek meblağlı mevduat yatırımları için cazip fırsatlar sundu.

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 3

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI

530 bin TL’lik mevduat için bankaların 32 günlük sunduğu faiz oranları ve net kazançları şöyle:

TEB: %53,00

Net Kazanç:22.164,16 TL
Vade Sonu Tutar: 552.164,16 TL

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 4

Odea Bank: %53,00

Net Kazanç:22.164,16 TL
Vade Sonu Tutar: 552.164,16 TL

Alternatif Bank: %53,00

Net Kazanç:22.164,16 TL
Vade Sonu Tutar: 552.164,16 TL

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 5

Fibabanka: %52,00

Net Kazanç: 21.745,97 TL
Vade Sonu Tutar: 551.745,97 TL

ING Bank: %52,00

Net Kazanç: 21.745,97 TL
Vade Sonu Tutar: 551.745,97 TL

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 6

Denizbank: %48,5

Net Kazanç: 20.282,3 TL
Vade Sonu Tutar: 550.282,3 TL

Akbank: %47,5

Net Kazanç: 19.864,11 TL
Vade Sonu Tutar: 549.864,11 TL

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Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu - Resim: 7

Enpara: %46

Net Kazanç: 19.236,82 TL
Vade Sonu Tutar: 549.236,82 TL

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