Yeni Yılda Bankaların Mevduat Faiz Oranları Coştu! Asgari Ücreti Geçti, Tam 22 bin 164 Lira Oldu

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI

530 bin TL’lik mevduat için bankaların 32 günlük sunduğu faiz oranları ve net kazançları şöyle:

TEB: %53,00

Net Kazanç:22.164,16 TL

Vade Sonu Tutar: 552.164,16 TL