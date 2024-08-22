Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? Uzman İsim Oran Verdi!

Asgari ücretliler henüz yıl sonu gelmeden maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılbaşında yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17 bin 2 TL olmuştu. Temmuz ayında ise bir ara zam yapılmadı.

Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 olarak gerçekleşeceği belirtilmişti. 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 14 düzeyinde.

‘ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK ZAM’

Konuyla ilgili beklentileri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam yapılmadı. Asgari ücretlinin beklentisi ise sene sonu itibarıyla yüksek bir zam yapılmasıdır. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete yapılacak zam oransal ve sınırlı olacaktır.

‘İŞLETMELER ARA ZAM YOLUNA GİTTİ’

Çoğu işletme de en düşük ücret ve diğer ücretlere bir ara zam yapma yoluna gitti. Yani temmuz ayında bir zam yapmadıysa bile bunun yerine ağustos, eylül ayında zam yapma kararı aldılar.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Şu anda en düşük ücret 17 bin 2 TL. Bununla ilgili ciddi bir artış beklentisi de var. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini en düşük yüzde 34, en yüksek yüzde 42. Ben yüzde 40-41 civarında yıl sonu enflasyonu bekliyorum.

Yıl sonu itibarıyla yüksek bir zam beklentisi de olacaktır. Şimdiden yıl sonunda yapılacak zammı tahmin edebiliriz. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu. Buna yüzde 3.23 de temmuz ayı enflasyonu eklendi. Şu an temmuz ayı ile beraber yüzde 29’luk zam hak edilmiş oldu.

Henüz açıklanmayan ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin enflasyon verisi var. Yıl sonu hedefler yüzde 40’lar seviyesinde. Yüzde 2-2.5 civarında bir aylık enflasyon gelirse yıl sonu yüzde 40 enflasyon hedefine ulaşılabilecektir.

ZAM GERÇEKLEŞEN ENFLASYONA GÖRE Mİ OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı tutarı gerçekleşen enflasyona göre yapılacaktır. Bir önceki yılın enflasyon farkı verilecektir. Yüzde 40’a varan bir asgari ücret olacaktır diyebiliriz.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM OLUR MU?

Şu an bunu cevaplamak için erken. Bir hayat pahalılığı var, açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi. Açlık sınırı 19 bin TL seviyelerine geldi. Buna bakacak olursak asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenmektedir. Ancak bu önceki dönemin enflasyonuna göre olacaktır.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ORANI NE OLUR?

Şu anda refah payı artışı olup olmayacağına ilişkin söylemler erkendir. Yüzde 50’ye yakın bir artış refah payı ile birlikte yapılacaktır diye düşünüyorum.

Bazı işletmeler ara zam yaptı. Bazı işletmeler yılın son çeyreğinde zam yapıyor. Ocak ayında yüksek bir zam düşünülebilir.

ENFLASYONİST ORTAMDA BU SON YÜKSEK ZAM MI OLACAK?

Son yapılan yüksek oransal zam olacak diyebiliriz. Enflasyonun bu yıl yüzde 40’lar seviyesinde, gelecek yıl yüzde 15’ler düzeyine gerilemesi bekleniyor. Bu kapsamda bakacak olursak son yapılacak olan yüksek zamlar diyebiliriz.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ NE?

Minimum yüzde 40 artış olabilir, eğer refah payı olursa maksimum yüzde 50 düzeyinde bir artış olabilir. Asgari ücret 25 bin TL’ye çıkacaktır. Genel olarak büyükşehirlerde zaten asgari ücret neredeyse kalmadı. En düşük 20 binler seviyesinde ücretler veriliyor.”