Yeni Yılda Araba Hayali Kuranlar Dikkat! Sektör Temsilcileri Uyardı, Zamma 'Rekabet' Ayarı
Otomobil almak isteyenlerin en çok merak ettiği 2025 yılında araba fiyatlarına ne kadar zam geleceği konusu oldu. Sektör temsilcileri bu yıl satış rekabeti nedeniyle araç fiyatlarında sert yükselişler beklenmediğini ifade ederken, döviz kurlarının sakin kalması ile sadece yeni model yılı geçiş zamlarının yansıtılması öngörülüyor.
Kaynak: Gazete Pencere
Otomobil fiyatları 2025’te zamlanır mı’ sorusu yeni yıla 1 gün kala merak ediliyordu. Otomotşv sektörü pandemi sonrası normalleşme ve araç bulunurluğu ile 2024 yılında rekabetin yükseldiği bir dönem geçirdi. Firmalar yıl boyunca kampanyalar ile satış hedeflerini tutturmaya çalışırken toplam adedin 1,2 milyon olması ve rekor kırılması bekleniyor.
Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre, döviz kurları mevcut yatay seyrini sürdürdüğü sürece büyük fiyat artışları beklenmiyor. Ancak üreticilerin her sene yaptığı yeni model yılı geçiş zamlarının 2025 fiyatlarına yansıması bekleniyor.
YENİ MODEL ZAMMI
Firmaların artan TL bazlı giderleri nedeniyle kârlılıklarda ciddi bir erime yaşanıyor. 2024 yılında otomobil fiyatları ortalama yüzde 22 artarken giderlerdeki yüzde 70-100 oranındaki enflasyon artışı, şirketlerin kârlarını baskıladı.
Özpeynirci konuya ilişkin yaptığı yorumunda, “Sektör bu gerçeklikle nasıl bir mücadele yolu seçer bilemiyorum ancak bu rekabet ortamında araç fiyatlarını artırarak bunu çözemeyecekleri de kesin görünüyor. Kişisel beklentim, döviz kurlarında ciddi bir yukarı yönlü zıplama olmazsa, sadece yeni model yılı geçiş zamlarını yansıtıp, çalışanlarına da açıklanan resmi enflasyon ve asgari ücret artış oranı olan yüzde 30-40 civarlarında zamlar yaparak durumu yönetmeye çalışacaklardır” ifadelerini kullandı.
REKABET, ZAMMIN ÖNÜNE GEÇECEK
“Benzer şekilde pazarlama bütçelerinde ya kısıtlamaya gideceklerini ya da tüm tedarikçilerine de çalışanlarına yaptıkları oranlarda yüzde 30-40 gibi fiyat artışlarıyla 2025’e giriş yapmaya çalışacaklardır” diyen Özpeynirci, “Araç fiyatlarına yansıtarak bu sorunu çözme opsiyonuna kişisel olarak ihtimal vermiyorum. Çünkü rekabet buna izin vermez” açıklamasını yaptı.