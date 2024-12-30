Yeni Yılda Araba Hayali Kuranlar Dikkat! Sektör Temsilcileri Uyardı, Zamma 'Rekabet' Ayarı

Özpeynirci konuya ilişkin yaptığı yorumunda, “Sektör bu gerçeklikle nasıl bir mücadele yolu seçer bilemiyorum ancak bu rekabet ortamında araç fiyatlarını artırarak bunu çözemeyecekleri de kesin görünüyor. Kişisel beklentim, döviz kurlarında ciddi bir yukarı yönlü zıplama olmazsa, sadece yeni model yılı geçiş zamlarını yansıtıp, çalışanlarına da açıklanan resmi enflasyon ve asgari ücret artış oranı olan yüzde 30-40 civarlarında zamlar yaparak durumu yönetmeye çalışacaklardır” ifadelerini kullandı.