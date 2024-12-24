Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı
Ev sahibi olmak isteyenler, konut kredilerinde bankaların sunduğu oranları araştırmaya devam ediyor. Yeni yıla son 1 hafta kala, bankaların konut kredisinde geri ödeme oranları paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları, ev sahibi olmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Bankaların 2 milyon TL kredi için sunduğu 120 ay vadeli ödeme seçenekleri ve toplam maliyetler şu şekilde:
2 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 66.243,39 TL
Toplam Ödeme: 7.970.466 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.411.338 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.634.106 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 73.238,82 TL
Toplam Ödeme: 8.809.249 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.630.889 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 67.181,19 TL
Toplam Ödeme: 8.080.042 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 69.253,07 TL
Toplam Ödeme: 8.334.068 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.644.294 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801,56 TL
Toplam Ödeme: 10.194.286 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 105.226,71 TL
Toplam Ödeme: 12.645.405 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74 TL
Toplam Ödeme: 14.171.428 TL