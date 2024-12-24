Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı

Ev sahibi olmak isteyenler, konut kredilerinde bankaların sunduğu oranları araştırmaya devam ediyor. Yeni yıla son 1 hafta kala, bankaların konut kredisinde geri ödeme oranları paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı - Resim: 1

Konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları, ev sahibi olmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Bankaların 2 milyon TL kredi için sunduğu 120 ay vadeli ödeme seçenekleri ve toplam maliyetler şu şekilde:

2 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 66.243,39 TL

Toplam Ödeme: 7.970.466 TL

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Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı - Resim: 2

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.411.338 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.634.106 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 73.238,82 TL

Toplam Ödeme: 8.809.249 TL

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Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 67.181,19 TL

Toplam Ödeme: 8.080.042 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06 TL

Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 69.253,07 TL

Toplam Ödeme: 8.334.068 TL

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Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı - Resim: 4

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.644.294 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801,56 TL

Toplam Ödeme: 10.194.286 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 105.226,71 TL

Toplam Ödeme: 12.645.405 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922,74 TL

Toplam Ödeme: 14.171.428 TL

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