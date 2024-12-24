Yeni Yıla 1 Hafta Kala Konut Kredisinde Oranlar Belirlendi: 2 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu Paylaşıldı

Konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları, ev sahibi olmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Bankaların 2 milyon TL kredi için sunduğu 120 ay vadeli ödeme seçenekleri ve toplam maliyetler şu şekilde:

2 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 66.243,39 TL

Toplam Ödeme: 7.970.466 TL