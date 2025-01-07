Yeni Uygulama Resmen Başladı! Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşların internet erişimini kolaylaştırmak adına belediye meydanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini devreye aldıklarını açıkladı.
Kaynak: İHA
Başkan Tatık, yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin internet paketlerinin hızla tükenmesinden kaynaklanan sorunlara çözüm sunmayı hedeflediklerini belirtti.
İnternetin bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tatık “Bu sebeple, Tavas Belediyesi olarak ücretsiz wi-fi hizmetimizi belediye meydanında halkımızın kullanımına açtık” ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİNDEN NASIL FAYDALANILACAK?
Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, cep telefonu numaralarıyla sisteme kayıt olduktan sonra bir şifre belirleyerek sınırsız internet erişiminden faydalanabilecek.
Başkan Tatık, bu uygulama ile Tavas halkının teknolojiye daha kolay erişim sağlamasını ve dijital dünyaya entegrasyonunun artmasını amaçladıklarını belirtti.