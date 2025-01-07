Yeni Uygulama Resmen Başladı! Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek

Başkan Tatık, yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin internet paketlerinin hızla tükenmesinden kaynaklanan sorunlara çözüm sunmayı hedeflediklerini belirtti.

İnternetin bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tatık “Bu sebeple, Tavas Belediyesi olarak ücretsiz wi-fi hizmetimizi belediye meydanında halkımızın kullanımına açtık” ifadelerini kullandı.