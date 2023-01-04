Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek?
Dün açıklanan yüzde 25'lik memur zammının ardından 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek göstergenin emekli aylıklarına ne kadar etki edeceği de kesinleşmiş oldu.
Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Halihazırda 3600 ek gösterge statüsünde olan bütün emekliler, bu düzenleme ile yüzde 25 zammın dışında maaşlara 230 lira daha ek ödeme alacak.
STATÜSÜ DEĞİŞENLER 1641 TL ALACAK
Statüsü 3000 olup 15 Ocak'ta 3600 ek göstergeye dahil edilecek memurların ise alacakları emekli aylıklarına 1641 TL zam yapılacak.
ARTIŞLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıklarının yüzde 16.5 oranında artacağı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılacağını açıkladı. Bununla beraber emekli memur ve memur maaşları yüzde 8.52 artışla zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.