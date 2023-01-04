Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek?

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Halihazırda 3600 ek gösterge statüsünde olan bütün emekliler, bu düzenleme ile yüzde 25 zammın dışında maaşlara 230 lira daha ek ödeme alacak.