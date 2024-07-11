Yeni Rekor: Merkez Bankası Rezervleri Arttı!

Merkez Bankası rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

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Yeni Rekor: Merkez Bankası Rezervleri Arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri artış kaydetti. TCMB verilerine göre, 5 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 39 milyar 397 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 160 milyon dolar artarak 43 milyar 557 milyon dolara çıktı.

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