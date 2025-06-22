Yeni Nesil Kargo İHA Sahaya İniyor: Yük Kapasitesi İki Katına Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ZD360, 60 kilograma kadar faydalı yükü 10 kilometre mesafeye taşıyabilme, yükü boşalttıktan sonra yeniden şarj gerektirmeden üsse dönebilme ve tek görevde 30 dakikayı aşan uçuş süresi gibi kabiliyetlerle donatıldı. Yeni sistem, kamu kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir kullanım alanı için geliştirildi.

ZORLU KOŞULLARDA ÜSTÜN PERFORMANS

Kompakt boyutları sayesinde dar iniş-kalkış alanlarında etkinlik sağlayan ZD360, aynı yük sınıfındaki rakiplerinden 4 kat daha küçük yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle zorlu arazilerde, mobil operasyonların ön planda olduğu senaryolarda yüksek çeviklik sunuyor. Yapay zeka destekli yönlendirme sistemleri ve geliştirilen çevresel farkındalık sensörleri ile jamming ortamlarında bile görevini sürdürme yeteneği kazandırılması hedefleniyor.

MODÜLER YAPIYLA GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

ZD360, ZD300 gibi modüler yapıda tasarlandı. Medikal taşıma, askeri ikmal, kritik yedek parça nakli, özel sensör görevleri gibi farklı ihtiyaçlara göre kısa sürede yeniden yapılandırılabiliyor. Bu esneklik, hem sahadaki değişken koşullara adaptasyonu kolaylaştırıyor hem de operasyonel maliyetleri azaltıyor.

TECRÜBE ZD360’A YÖN VERDİ

ZD300’ün 1 yılı aşkın süredir sahada farklı faydalı yüklerle görev yaparak kazandığı tecrübeler, yeni modelin tasarımına doğrudan yansıdı. Sahada 10’dan fazla farklı sektöre adapte edilen ZD300, yeni nesil ZD360’ın daha hızlı görev adaptasyonu geliştirmesine olanak sağladı.

ULUSLARARASI PAZARA AÇILIM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, ZD360’ın yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda mühendislik kabiliyetlerinin yurt dışına açılması anlamında da önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. “ZD360 ile yalnızca teknolojik üstünlük sağlamıyoruz, aynı zamanda yerli ve milli mühendislik çözümlerimizi global pazara taşıyoruz” diyen Kanber, bazı ülkelerde ZD300’ün taklit edilmeye çalışıldığını, ancak performanslarının çok geride kaldığını vurguladı.

TESLİMAT 2025 SONUNDA BAŞLIYOR

ZD360’ın hem Türkiye’de hem yurt dışında çeşitli operasyonel testlerde yer alması planlanıyor. Zyrone Dynamics, 2025 yılı sonuna kadar ilk resmi teslimatları gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni platformun, hem savunma hem de sivil alanda İHA taşımacılığına yeni bir standart getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA