Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı
Dar gelirli ve hiç ev sahibi olmamış aileler için hayata geçirilecek olan yeni konut projesinin detayları belli oldu. 240 ay vade sunulan konutlarda yüzde 10 peşinatın ödenmesinin ardından, aylık ödemelerin ortalama 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olması bekleniyor.
Kaynak: ATV Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2025 yılını “aile yılı” olarak ilan etti. Bu kapsamda dar gelirli ve hiç ev sahibi olmamış aileler için yeni bir konut projesi başlatılacağını duyurdu. TOKİ tarafından hayata geçirilecek projeyle ilgili detaylar ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.
UZUN VADELİ ÖDEME KOLAYLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aile yılına yönelik ilk projenin konut alanında olacağını belirtti. Büyükşehirlerde uygulanması planlanan bu projede, konutlar 240 ay vade ile yani 20 yıllık ödeme planıyla satışa sunulacak. Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşinat oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.
TAKSİTLER BELİRLENDİ
ATV Haber'in haberine göre, yüzde 10 peşinatın ödenmesinin ardından ise aylık ödemelerin ortalama 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olması bekleniyor. Taksitlere yapılacak yıllık zam oranı, memur maaş artışlarına paralel olarak belirlenecek ancak TOKİ’nin bu oranı daha düşük tutabileceği de belirtiliyor.
HANE GELİRİ VE SAHİPLİK ŞARTI
Projeden faydalanabilmek için hane gelirinin 45 bin lirayı aşmaması ve başvuru sahibinin daha önce başka bir ev sahibi olmamış olması gerekiyor. Aile yılına özel olarak tasarlanan bu konutların 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde yapılması planlanıyor. Dar gelirli aileler için umut vadeden bu proje, toplumun konut ihtiyacını karşılamayı ve aileleri desteklemeyi hedefliyor.