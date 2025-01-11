Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

HANE GELİRİ VE SAHİPLİK ŞARTI

Projeden faydalanabilmek için hane gelirinin 45 bin lirayı aşmaması ve başvuru sahibinin daha önce başka bir ev sahibi olmamış olması gerekiyor. Aile yılına özel olarak tasarlanan bu konutların 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde yapılması planlanıyor. Dar gelirli aileler için umut vadeden bu proje, toplumun konut ihtiyacını karşılamayı ve aileleri desteklemeyi hedefliyor.