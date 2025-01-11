Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Dar gelirli ve hiç ev sahibi olmamış aileler için hayata geçirilecek olan yeni konut projesinin detayları belli oldu. 240 ay vade sunulan konutlarda yüzde 10 peşinatın ödenmesinin ardından, aylık ödemelerin ortalama 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olması bekleniyor.

Kaynak: ATV Haber

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Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2025 yılını “aile yılı” olarak ilan etti. Bu kapsamda dar gelirli ve hiç ev sahibi olmamış aileler için yeni bir konut projesi başlatılacağını duyurdu. TOKİ tarafından hayata geçirilecek projeyle ilgili detaylar ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.

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Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı - Resim: 2

UZUN VADELİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aile yılına yönelik ilk projenin konut alanında olacağını belirtti. Büyükşehirlerde uygulanması planlanan bu projede, konutlar 240 ay vade ile yani 20 yıllık ödeme planıyla satışa sunulacak. Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşinat oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

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Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı - Resim: 3

TAKSİTLER BELİRLENDİ

ATV Haber'in haberine göre, yüzde 10 peşinatın ödenmesinin ardından ise aylık ödemelerin ortalama 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olması bekleniyor. Taksitlere yapılacak yıllık zam oranı, memur maaş artışlarına paralel olarak belirlenecek ancak TOKİ’nin bu oranı daha düşük tutabileceği de belirtiliyor.

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Yeni Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: 15 Bin TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı - Resim: 4

HANE GELİRİ VE SAHİPLİK ŞARTI

Projeden faydalanabilmek için hane gelirinin 45 bin lirayı aşmaması ve başvuru sahibinin daha önce başka bir ev sahibi olmamış olması gerekiyor. Aile yılına özel olarak tasarlanan bu konutların 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde yapılması planlanıyor. Dar gelirli aileler için umut vadeden bu proje, toplumun konut ihtiyacını karşılamayı ve aileleri desteklemeyi hedefliyor.

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