Kiracı ve Ev Sahipleri Dört Gözle Bekliyordu: Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyon verilerinin ardından Aralık ayı kira artış oranları da netleşti. Böylelikle ev sahibi ve kiracıların dört gözle beklediği kira artış oranlarının belirlenmesinde temel alınan TÜFE-TÜFE verileri belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı 60,45 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kira artış oranlarının belirlenmesinde temel alınan TÜFE-TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım enflasyon verileri ile netleşti. Yüzde 25'lik kira zammı sınırının sona ermesinin ardından, hem konut hem de iş yerleri için kira artış oranları yeniden hesaplanacak. Kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Aralık ayı kira zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 60,45 olarak ortaya çıktı. TEFE-TÜFE verileri ile belirlenecek rakamlar konut ve iş yeri için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek.
SON KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANDI?
TÜİK'in Ekim 2024'teki TÜFE'ye göre Kasım 2024'teki kira artış oranı yüzde 62,02 olarak hesaplanmıştı.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Örnek Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL