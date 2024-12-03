Kiracı ve Ev Sahipleri Dört Gözle Bekliyordu: Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Kira artış oranlarının belirlenmesinde temel alınan TÜFE-TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım enflasyon verileri ile netleşti. Yüzde 25'lik kira zammı sınırının sona ermesinin ardından, hem konut hem de iş yerleri için kira artış oranları yeniden hesaplanacak. Kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Aralık ayı kira zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 60,45 olarak ortaya çıktı. TEFE-TÜFE verileri ile belirlenecek rakamlar konut ve iş yeri için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek.