Yeni Kazanç Trendi: İzlemesi Bile Para Ediyor, Tanesi 5 Bin TL'ye Satılıyor
Yakalanan dev karınca kaçakçılığı vakası, egzotik evcil hayvan pazarının ulaştığı ekonomik boyutu gözler önüne serdi. Tanesi 5 bin TL olan 50 bin kraliçe karıncanın toplam kara borsa değeri 300 milyon TL’yi bulurken, küçük canlılar artık milyonluk kaçakçılığın yeni hedefi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde giderek büyüyen egzotik evcil hayvan pazarında talep, sadece sürüngenlere ya da tropikal kuşlara değil, kendisi küçük ancak ekonomide büyük yer tutan canlılara da kaymış durumda. Kenya'da ortaya çıkarılan kaçakçılık vakası, bu durumu çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.
TANESİ 5 BİN TL'YE SATILIYOR
Kenya Yaban Hayatı Servisi, Avrupa ve Asya’da hızla büyüyen formikaryum (karınca çiftliği) meraklılarına yönelik satılmak istenen yaklaşık 50 bin adet dev kraliçe karıncayı ele geçirdi. Tanesinin piyasa değeri 5 bin TL olarak belirlenen Messor Cephalotes türü karıncalar, toplamda 300 milyon TL gibi çarpıcı bir kaçak ekonomi hacmine ulaşmıştı.
ŞIRINGA VE DENEY TÜPLERİNE SAKLANDI
İki Belçikalı, bir Vietnamlı ve bir Kenyalı’dan oluşan kaçakçı çetesi, bu milyonluk karınca ordusunu özel tasarlanmış şırınga ve tüpler içerisinde yurtdışına çıkarmaya çalıştı. Her tüp, içinde birden fazla kraliçe karınca barındıracak şekilde hazırlanmış, canlıların iki aya kadar hayatta kalabilmesi için optimize edilmişti. Bu yöntemle hem taşıma kolaylığı sağlanıyor hem de havalimanı güvenlik kontrolleri atlatılmaya çalışılıyordu.
YENİ NESİL KAÇAKÇILIK İFŞA OLDU
Kenya Yaban Hayatı Servisi tarafından yapılan açıklamada, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin artık klasik türlerin ötesine geçerek, küçük ama yüksek kar getirisi olan türlere yöneldiği vurgulandı. Kurum yetkilileri, olayın "genetik kaynakların yasa dışı ticaretine karşı verilen mücadelenin yeni cephesi" olduğunu belirtti.
"APTALLIĞIMIZIN KURBANI OLDUK"
Mahkemeye çıkarılan Belçikalı sanıklardan David Lornoy, "Biz yasa dışı iş yapmak için gelmedik. Sadece amatörce davrandık, aptallığımızın kurbanı olduk" diyerek hafifletici bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.
Görüntüleri büyüleyici bulunan bu dev karıncalar, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bireysel koleksiyoncular ve egzotik hayvanseverler arasında statü sembolü haline gelmiş durumda.