Yeni Kazanç Trendi: İzlemesi Bile Para Ediyor, Tanesi 5 Bin TL'ye Satılıyor

Dünya genelinde giderek büyüyen egzotik evcil hayvan pazarında talep, sadece sürüngenlere ya da tropikal kuşlara değil, kendisi küçük ancak ekonomide büyük yer tutan canlılara da kaymış durumda. Kenya'da ortaya çıkarılan kaçakçılık vakası, bu durumu çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

TANESİ 5 BİN TL'YE SATILIYOR

Kenya Yaban Hayatı Servisi, Avrupa ve Asya’da hızla büyüyen formikaryum (karınca çiftliği) meraklılarına yönelik satılmak istenen yaklaşık 50 bin adet dev kraliçe karıncayı ele geçirdi. Tanesinin piyasa değeri 5 bin TL olarak belirlenen Messor Cephalotes türü karıncalar, toplamda 300 milyon TL gibi çarpıcı bir kaçak ekonomi hacmine ulaşmıştı.