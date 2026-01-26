Yeni Haftaya Sert Başlangıç! Dolar ve Euro Kaç TL Oldu? İşte 26 Ocak Pazartesi Güncel Döviz Kurları

Küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarındaki hareketlilik sürüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar 43 TL sınırının üzerinde seyrederken, euro 50 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor.

Yeni Haftaya Sert Başlangıç! Dolar ve Euro Kaç TL Oldu? İşte 26 Ocak Pazartesi Güncel Döviz Kurları
Döviz kurlarındaki dalgalanma, haftanın ilk gününde de yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik beklentiler, dolar ve euroda oynaklığın devam etmesine neden oluyor.

26 Ocak Pazartesi sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, alışta 43,13, satışta ise 43,14 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 50,43 lira civarında seyrederek yüksek seyrini sürdürüyor.

Piyasalarda gözler, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Döviz kurlarındaki yönün, küresel faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

