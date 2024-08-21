Yeni Evlenecek Çiftlere 75 Bin Lira verilecek: Devlet Kesinin Ağzını Açtı Bankalar Harekete Geçti
Devlet bankaları, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik çeyiz desteği programının detaylarını açıkladı. Bu destek kapsamında, genç çiftler herhangi bir devlet bankasında çeyiz hesabı açarak yardımlardan faydalanabilecekler.
Devlet, evlenme aşamasındaki genç çiftlere minimum 75 bin TL çeyiz yardımı sunacak. Bu yardım, özellikle ölüm aylığı alan SSK ve Bağ-Kur’lu kız çocukları için büyük bir avantaj sağlayacak. Bu kategorideki kız çocukları, evlendiklerinde çeyiz yardımı olarak aldıkları yetim maaşının 24 katını alabilecekler. Bu, iki yıllık maaş tutarının peşin ödenmesi anlamına geliyor.
Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle, en düşük çeyiz desteği 75 bin TL olarak belirlenmişti. Genç çiftler, kamu bankalarında açılan çeyiz hesabı aracılığıyla 3-5 yıl boyunca birikim yaparak 27 yaşına gelmeden evlendiklerinde devlet katkısı alabilecekler. Devlet katkısının üst sınırı 57 bin 915 TL olarak belirlenmiş durumda. 5 yıl boyunca 231 bin 660 TL ve üzerinde birikim yapan çiftler, bu destekten yararlanabilecekler. Ayrıca, çiftler destekten ayrı ayrı faydalanarak toplam tutarı iki katına çıkarma imkanına sahip olacaklar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 150 bin TL’ye kadar faizsiz evlilik kredisi sağlıyor. Başlangıçta deprem bölgesinde uygulamaya alınan bu kredi, Zonguldak, Bartın, Karabük gibi illerde de geçerli olacak. Başvurusu onaylanan çiftler, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli bu krediden yararlanabilecekler.
Bu destekler, evlilik hazırlığı yapan gençlerin düğün için önemli bir finansal adım atmalarına yardımcı olacak.