Yeni Evlenecek Çiftlere 75 Bin Lira verilecek: Devlet Kesinin Ağzını Açtı Bankalar Harekete Geçti

Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle, en düşük çeyiz desteği 75 bin TL olarak belirlenmişti. Genç çiftler, kamu bankalarında açılan çeyiz hesabı aracılığıyla 3-5 yıl boyunca birikim yaparak 27 yaşına gelmeden evlendiklerinde devlet katkısı alabilecekler. Devlet katkısının üst sınırı 57 bin 915 TL olarak belirlenmiş durumda. 5 yıl boyunca 231 bin 660 TL ve üzerinde birikim yapan çiftler, bu destekten yararlanabilecekler. Ayrıca, çiftler destekten ayrı ayrı faydalanarak toplam tutarı iki katına çıkarma imkanına sahip olacaklar.