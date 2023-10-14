Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!

Meclis'in açılmasıyla birlikte gözler esnafın erken emekli olabilmesine yönelik çıkarılacak yasaya çevrildi.

Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 yıl önce emekli olma hakkının getirileceğini ve Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Meclis'in açılmasıyla birlikte esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 2

5 YIL AZ PRİM ÖDENECEK

Sabah'ın haberine göre; Küçük esnaf, Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden yararlancak, 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl az prim ödeyecek.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 3

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 4

PRİMİ YETEN EMEKLİ OLABİLECEK

Bağ-Kur'luların erken emekli olabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olması ve istenen şartları sağlaması gerekiyor. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte geçmişe dönük prim iadesi yapılmayacak. 7200'den fazla prim ödemesi olanlar aradaki farkı talep edemeyecek.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 5

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 6

BÜTÜN BAĞ-KUR'LULAR YARARLANAMAYACAK

Bütün Bağ-Kur'lular düzenlemeden yararlanamayacak. Şu an kayıtlı 3 milyon esnaf bulunuyor. 3 milyon esnaftan yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf ve yasadan bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 7

Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması seçeneği ön plana çıkıyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak.

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Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! - Resim: 8
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