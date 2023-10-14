Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!
Meclis'in açılmasıyla birlikte gözler esnafın erken emekli olabilmesine yönelik çıkarılacak yasaya çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 yıl önce emekli olma hakkının getirileceğini ve Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Meclis'in açılmasıyla birlikte esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek.
5 YIL AZ PRİM ÖDENECEK
Sabah'ın haberine göre; Küçük esnaf, Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden yararlancak, 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl az prim ödeyecek.
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
PRİMİ YETEN EMEKLİ OLABİLECEK
Bağ-Kur'luların erken emekli olabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olması ve istenen şartları sağlaması gerekiyor. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte geçmişe dönük prim iadesi yapılmayacak. 7200'den fazla prim ödemesi olanlar aradaki farkı talep edemeyecek.
Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.
BÜTÜN BAĞ-KUR'LULAR YARARLANAMAYACAK
Bütün Bağ-Kur'lular düzenlemeden yararlanamayacak. Şu an kayıtlı 3 milyon esnaf bulunuyor. 3 milyon esnaftan yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf ve yasadan bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak.
Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması seçeneği ön plana çıkıyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak.