Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!

BÜTÜN BAĞ-KUR'LULAR YARARLANAMAYACAK

Bütün Bağ-Kur'lular düzenlemeden yararlanamayacak. Şu an kayıtlı 3 milyon esnaf bulunuyor. 3 milyon esnaftan yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf ve yasadan bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak.