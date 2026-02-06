Yeni Düzenleme Kabul Edildi: Bunu Yapan Sürücü Yandı! Para Cezası Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaya yollarında bisiklet, elektrikli scooter ve motosiklet kullanımına ağır yaptırımlar geliyor. TBMM Genel Kurulu’nda, trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu değişikliğine ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yaya yolunda araç kullananlara 5 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak.

Kabul edilen maddelere göre bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayalara ayrılmış alanlarda kullanılması yasaklandı. Bu kuralı ihlal eden sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı ceza, bisiklet yolu bulunan yerlerde taşıt yolunu kullananlar, bir şeritte yan yana birden fazla bisiklet sürenler ve güvenlik kurallarına uymayanlar için de geçerli olacak.

YÜK VE GABARİ İHLALLERİNE AĞIR YAPTIRIM

Düzenleme kapsamında yük taşıma kurallarına uymayanlara uygulanacak cezalar da ciddi şekilde artırıldı. Taşınması özel izne bağlı yüklerin izinsiz taşınması, gabari dışı yükleme yapılması veya yükün güvenli şekilde sabitlenmemesi durumlarında 60 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tehlikeli madde ve konteyner taşıyan araçlarda bu ihlallerin tespit edilmesi halinde ceza 20 bin liraya kadar çıkacak.

Ağırlık sınırını aşan araçlarda ise yük fazlalığı oranına göre 10 bin liradan 60 bin liraya kadar değişen cezalar uygulanacak. Denetim noktalarında “dur” ihtarına uymayan ve tartı kontrolünden kaçan sürücüler de 60 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.

KIŞ LASTİĞİ VE KAR ZİNCİRİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme ile araçlarda kış lastiği kullanımı, ilin hava ve iklim koşullarına göre zorunlu hale getirilecek. Bu uygulamaya uymayan araç işletenlerine 6 bin lira ceza kesilecek. Yetkililer, lastiklerin uygun hale getirilmesi için araçlara en yakın yerleşim birimine kadar gitme izni verecek.

Karlı ve buzlu hava koşullarında kamyon, çekici ve otobüslerde kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunlu olacak. Zincir kullanmadığı için trafiğin aksamasına neden olan ağır vasıta sürücülerine ise 24 bin lira idari para cezası uygulanacak.

DRİFT VE TEHLİKELİ SÜRÜŞLERE REKOR CEZA

Kamuoyunda “drift atmak” olarak bilinen tehlikeli sürüşlere yönelik cezalar da sertleştirildi. Akrobatik hareketler yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 46 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise trafikten men edilecek.

Aynı ihlalin 5 yıl içinde tekrarlanması halinde sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek. İzinsiz yarış düzenleyenlere 16 bin lira, yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira ceza uygulanacak ve ehliyetlerine 2 yıl el konulacak.

PAYLAŞIMLI SCOOTER İŞLETMECİLİĞİNE YENİ ŞART

Elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 86 bin 900 lira idari para cezası kesilecek.

KALDIRIMDA ARAÇ KULLANANA 5 BİN LİRA

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de yaya yollarına ilişkin oldu. Kaldırımlarda bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, bu düzenlemenin özellikle yaya güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kabul edilen maddelerle birlikte trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik cezaların caydırıcılığının artırılması amaçlanırken, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerin de sıkılaştırılması bekleniyor.

