Yeni dönem: Banka kredilerine risk düzenlemesi geliyor, detaylar ortaya çıktı

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre bankadan kredi almak isteyen müşterinin yıllık gelir veya giderlerinin yüzde 50 veya daha fazlasının aynı tarafla yapılan işlemlerden kaynaklanması, bir tarafın borçlarına tamamen ya da kısmen kefil olunması, üretilen mal veya hizmetin önemli bir tutarının aynı tarafa satılması da risk unsuru olarak değerlendirilecek.