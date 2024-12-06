Yeni Cupra Türkiye Pazarına Girdi: Fiyatı Belli Oldu

MOTOR SEÇENEKLERİ VE TEKNİK DETAYLAR

Terramar, MQB Evo platformu üzerinde inşa edildi. Bu platform, Volkswagen Grubu'nun Tiguan, Passat, Kodiaq ve Superb modellerinde de kullanılıyor. Ancak Terramar, Cupra’nın sportif karakterine uygun olarak daha sert süspansiyon sistemi ve 10 mm alçaltılmış spor şasiyle donatılmış. Dinamik Şasi Kontrol sistemi de modeli segmentindeki rakiplerinden ayırıyor.

Motor seçenekleri arasında şunlar yer alıyor:

1.5 eTSI Hafif Hibrit Motor: 150 beygir güç üretiyor ve önden çekişli. 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş.

2.0 TSI Motor: 204 ve 265 beygir güç seçenekleri sunuyor. 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle desteklenmiş.

eHybrid Şarj Edilebilir Hibrit: 268 beygir güç üretiyor, 100 km saf elektrik menziline sahip ve 50 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor.