Yeni Cupra Türkiye Pazarına Girdi: Fiyatı Belli Oldu
Volkswagen Grubu’nun Tiguan ve Kodiaq gibi popüler modelleriyle aynı altyapıyı paylaşan yeni Cupra Terramar, dikkat çekici sportif tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aralık 2024 tarihinde düzenlenen lansmanda, modelin Türkiye fiyatı ve özellikleri duyuruldu. Lansman kapsamında, 150 beygir gücündeki 1.5 litre eTSI hafif hibrit motorla donatılmış giriş seviyesi Terramar'ın fiyatı 2.650.000 TL olarak açıklandı. Cupra, yeni Terramar ile ürün gamını genişletirken, Avrupa'daki yoğun rekabete sahne olan C-SUV segmentinde kendine yer bulmayı hedefliyor.
TASARIMIYLA ÖNE ÇIKTI
Cupra Terramar, markanın yenilenen tasarım dilini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Keskin burun çizgisi, agresif LED farları, büyük panjuru ve sportif tampon tasarımı modelin dinamizmini ön plana çıkarıyor. Arka tasarımda ise boydan boya uzanan LED stop lambaları ve sportif difüzör, Terramar'ın güçlü görünümünü tamamlıyor.
18, 19 veya 20 inç jant seçenekleriyle sunulan modelin iç mekanı da oldukça iddialı. Bakır detaylarla zenginleştirilen iç tasarımda, 10.25 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 12 hoparlörlü Sennheiser ses sistemi dikkat çekiyor. Ayrıca, dokunmatik klima kontrol paneli ve head-up display gibi teknolojiler kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.
MOTOR SEÇENEKLERİ VE TEKNİK DETAYLAR
Terramar, MQB Evo platformu üzerinde inşa edildi. Bu platform, Volkswagen Grubu'nun Tiguan, Passat, Kodiaq ve Superb modellerinde de kullanılıyor. Ancak Terramar, Cupra’nın sportif karakterine uygun olarak daha sert süspansiyon sistemi ve 10 mm alçaltılmış spor şasiyle donatılmış. Dinamik Şasi Kontrol sistemi de modeli segmentindeki rakiplerinden ayırıyor.
Motor seçenekleri arasında şunlar yer alıyor:
1.5 eTSI Hafif Hibrit Motor: 150 beygir güç üretiyor ve önden çekişli. 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş.
2.0 TSI Motor: 204 ve 265 beygir güç seçenekleri sunuyor. 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle desteklenmiş.
eHybrid Şarj Edilebilir Hibrit: 268 beygir güç üretiyor, 100 km saf elektrik menziline sahip ve 50 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor.