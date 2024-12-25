Yeni Asgari Ücretle Kaç Çeyrek Altın Alınıyor? İşte Çarpıcı Sonuç

Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın yüzü gülmedi. Beklentilerin altında kalan bu zam, vatandaşın alım gücünün giderek azaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında TÜRK-İŞ'in katılmama kararı alması, işçilerin taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını bir kez daha ortaya koydu. İşçiler, daha yüksek bir zam oranıyla yaşam standartlarının iyileştirilmesini beklerken, alınan karar büyük bir hayal kırıklığı yarattı.