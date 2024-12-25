Yeni Asgari Ücretle Kaç Çeyrek Altın Alınıyor? İşte Çarpıcı Sonuç
Yükselen enflasyon karşısında asgari ücretin erimesi, çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki yeni asgari ücret kaç dolar ediyor? 22 bin 102 lira ile kaç adet çeyrek altın alınıyor? Beklentilerin altında kalan zam, vatandaşın alım gücünün giderek azaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte çarpıcı sonuç...
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın yüzü gülmedi. Beklentilerin altında kalan bu zam, vatandaşın alım gücünün giderek azaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında TÜRK-İŞ'in katılmama kararı alması, işçilerin taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını bir kez daha ortaya koydu. İşçiler, daha yüksek bir zam oranıyla yaşam standartlarının iyileştirilmesini beklerken, alınan karar büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR EDİYOR?
Dolar bazında değerlendirildiğinde, yeni asgari ücret yaklaşık 628 dolara tekabül ediyor. Bu rakam, önceki yıla göre sadece 47 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Yükselen enflasyon karşısında asgari ücretin erimesi, çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE KAÇ ÇEYREK ALTIN ALINIYOR?
Altın üzerinden yapılan hesaplamalar ise daha da çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. 2002 yılında asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün bu rakam sadece 1'e düştü. Çeyrek altına bakıldığında ise, 2002'de 6,4 çeyrek altın alınabilirken, şimdi bu sayı 4,49'a geriledi. Bu durum, asgari ücretle alınabilecek mal ve hizmet miktarının ne kadar azaldığını gösteriyor.