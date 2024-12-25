Yeni Asgari Ücretle Hangi Akıllı Telefonlar Alınabilir? İşte Ayrıntılı Liste

2025 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından, yeni maaşla hangi akıllı telefonların alınabileceği konusu gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 26 bin 5 TL oldu.

Bu artışla birlikte, yeni bir akıllı telefon almak isteyen kişiler de araştırmaya koyuldu. Peki Ocak 2025 itibarıyla 22 bin 104 TL'lik bütçe ile satın alınabilecek en iyi telefon modelleri hangileri? İşte detaylı liste: