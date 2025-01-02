Yeni Asgari Ücrete 2 Maaş Daha Ekledi: 999 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu

TCMB’nin faiz indirimi kararı bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişikliklere neden oldu. Faiz indirimi sonrası, 999 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte bankaların güncel faiz oranları ve getirileri…