Yeni Asgari Ücrete 2 Maaş Daha Ekledi: 999 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 47,5’e düşürmesinin ardından mevduat faizleri yeniden şekillendi.
TCMB’nin faiz indirimi kararı bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişikliklere neden oldu. Faiz indirimi sonrası, 999 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte bankaların güncel faiz oranları ve getirileri…
FAİZ İNDİRİMİ EKONOMİYİ VE MEVDUAT ORANLARINI NASIL ETKİLEDİ?
Merkez Bankası’nın yüzde 50’den yüzde 47,5’e çektiği politika faizi, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Özellikle 2025 yılı başında alınan bu kararın, ekonomiye ve tasarruf sahiplerine etkileri yakından izleniyor. Peki, 2 Ocak 2025 itibarıyla bankalar 999 bin TL’lik mevduat için hangi oranları sunuyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları…
999 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİ LİSTESİ
TEB ve OdeaBank: Yüzde 53 faiz oranı ile 32 günlük mevduatta 41.777,36 TL net kazanç.
FibaBanka ve ING Bank: Yüzde 52 faiz oranı ile 40.989,11 TL net kazanç.
ON Plus: Yüzde 50 faiz oranı ile 39.412,60 TL net kazanç.
DenizBank: Yüzde 48 faiz oranı ile 38.230,22 TL net kazanç.
Akbank: Yüzde 47,5 faiz oranı ile 37.441,97 TL net kazanç.
Garanti BBVA: Yüzde 45,5 faiz oranı ile 35.865,47 TL net kazanç.
Türkiye İş Bankası ve Halkbank: Yüzde 42 faiz oranı ile 33.106,59 TL net kazanç.