Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 2025 yılına yaklaşırken konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.
Bankalar, yeni ödeme planlarını duyurarak, uzun vadeli kredilerle ödeme kolaylığı sağlasa da, faiz oranlarındaki farklılıklar toplam maliyeti etkileyebiliyor.
10 yıl vadeli krediler, aylık taksitleri düşürse de toplam ödeme tutarını artırabiliyor. İşte, 2 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu ödeme planları…
2 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME TABLOSU
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801 TL
Toplam Ödeme: 10.194.286 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595 TL
Toplam Ödeme: 7.411.338 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 105.226 TL
Toplam Ödeme: 12.645.405 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922 TL
Toplam Ödeme: 14.171.428 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 66.243 TL
Toplam Ödeme: 7.970.466 TL
Toplam Ödeme: 7.634.106 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 73.238 TL
Toplam Ödeme: 8.809.249 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 67.181 TL
Toplam Ödeme: 8.080.042 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 69.253 TL
Toplam Ödeme: 8.334.068 TL