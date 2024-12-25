Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 2025 yılına yaklaşırken konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı - Resim: 1

Bankalar, yeni ödeme planlarını duyurarak, uzun vadeli kredilerle ödeme kolaylığı sağlasa da, faiz oranlarındaki farklılıklar toplam maliyeti etkileyebiliyor.

10 yıl vadeli krediler, aylık taksitleri düşürse de toplam ödeme tutarını artırabiliyor. İşte, 2 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu ödeme planları…

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Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı - Resim: 2

2 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME TABLOSU

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801 TL

Toplam Ödeme: 10.194.286 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595 TL

Toplam Ödeme: 7.411.338 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445 TL

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Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı - Resim: 3

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 105.226 TL

Toplam Ödeme: 12.645.405 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922 TL

Toplam Ödeme: 14.171.428 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

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Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı - Resim: 4

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 66.243 TL

Toplam Ödeme: 7.970.466 TL

Toplam Ödeme: 7.634.106 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 73.238 TL

Toplam Ödeme: 8.809.249 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 67.181 TL

Toplam Ödeme: 8.080.042 TL

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Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı - Resim: 5

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369 TL

Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 69.253 TL

Toplam Ödeme: 8.334.068 TL

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