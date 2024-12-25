Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Vites Değiştirdi: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı

Bankalar, yeni ödeme planlarını duyurarak, uzun vadeli kredilerle ödeme kolaylığı sağlasa da, faiz oranlarındaki farklılıklar toplam maliyeti etkileyebiliyor.

10 yıl vadeli krediler, aylık taksitleri düşürse de toplam ödeme tutarını artırabiliyor. İşte, 2 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu ödeme planları…