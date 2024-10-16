Yeni Asgari Ücret ile En Az 23 Bin TL Artacak! Erken Emeklilikte Fırsat! Şimdi Yapana Ucuz, 1 Ocak’tan O Da Sonra Zamlanacak
Asgari ücret artışı doğum borçlanması 2025 maliyetlerini de artıracak. Erken emekli olmak isteyenler için 1 Ocak’tan itibaren ödenecek rakam en az 23 bin TL fazla olacak. Bu sebeple hem daha düşük maliyetle borçlanma yapmak hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için geri sayım şimdiden başladı. İşte doğum borçlanmasında örnek ödeme tablosu ve haberin detayları…
Türkiye’de birçok kadın, doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veriyor ve bu durum emeklilik için gereken prim gün sayılarını tamamlamalarını zorlaştırıyor. Bu eksiklikleri gidermek için doğum borçlanması fırsatı sunuluyor. Özellikle yeni yılda asgari ücrette beklenen artış, borçlanma maliyetlerini de yükselteceği için 2024 yılı bitmeden doğum borçlanması yaparak avantaj elde etmek mümkün.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BORÇLANMA MALİYETİNİ YÜKSELTECEK
2025 yılında asgari ücrete en az yüzde 30 oranında bir artış bekleniyor. Bu durum, doğum borçlanması yapacak kadınlar için maliyetlerin de aynı oranda artacağı anlamına geliyor. Doğum borçlanması, borçlanılacak gün sayısına göre belirlenirken, her bir gün için ödenecek tutar asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. Bu da yılbaşından önce borçlanma yapmanın maliyet açısından daha avantajlı olduğunu gösteriyor.
DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMASI
2024 yılı için geçerli olan günlük borçlanma tutarı, asgari ücretin alt ve üst sınırlarına göre değişiyor. 1 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde en az günlük borçlanma tutarı 213,36 TL iken, en yüksek günlük borçlanma tutarı 1.600,20 TL olarak belirlenmişti.
Örneğin, bir çocuk için 720 günlük borçlanma yapmak isteyen bir kişi, en düşük sınırdan borçlandığında 153.619 TL ödemek zorunda kalacak. Eğer 3 çocuk için doğum borçlanması yapılırsa, bu tutar 230.429 TL’ye kadar çıkıyor.
Ancak yılbaşından sonra asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış olursa, doğum borçlanması da aynı oranda artacaktır. Şu an 76.809 TL olan bir çocuk için borçlanma bedeli, 2025 yılında 99.853 TL’ye yükselecek. Yani, bir çocuk için borçlanma yapmak isteyenler yaklaşık 23.000 TL daha fazla ödemek zorunda kalacak.
KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR?
SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK gibi sigorta kapsamlarında çalışan kadınlar, memur anneler ve ölümleri halinde hak sahipleri, doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. Borçlanma talebi, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurularak yapılabilir. Kamu görevlileri ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler.