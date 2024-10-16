Yeni Asgari Ücret ile En Az 23 Bin TL Artacak! Erken Emeklilikte Fırsat! Şimdi Yapana Ucuz, 1 Ocak’tan O Da Sonra Zamlanacak

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BORÇLANMA MALİYETİNİ YÜKSELTECEK

2025 yılında asgari ücrete en az yüzde 30 oranında bir artış bekleniyor. Bu durum, doğum borçlanması yapacak kadınlar için maliyetlerin de aynı oranda artacağı anlamına geliyor. Doğum borçlanması, borçlanılacak gün sayısına göre belirlenirken, her bir gün için ödenecek tutar asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. Bu da yılbaşından önce borçlanma yapmanın maliyet açısından daha avantajlı olduğunu gösteriyor.